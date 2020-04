Digitale Freizeittipps für das Wochenende : Ostern im heimischen Nest feiern

Händels Musikstück Xerxes wurde im Januar 2019 in der Oper am Rhein aufgezeichnet. Nun kann die Aufführung zuhause gesehen werden – im Stream. Foto: Hans Jörg Michel

Düsseldorf Oper, Theater, Filme und Kunst: Trotz Corona gibt es an den Feiertagen einige gute Aktionen für Zuhause.

Kunst Der unterirdische Ausstellungsraum „KiT – Kunst im Tunnel ist zwar geschlossen, kann aber online besucht werden – und zwar auf der Homepage www.kunst-im-tunnel.de. Dort wird die aktuelle Ausstellung „degree_show – out of KHM“ mit Sound, Videos und einem Text vorgestellt. Auch der Ausstellungskatalog kann durchgeblättert werden. Die digitale Kunstvermittlung übernimmt der neue Instagram-Kanal „arttalk_kit_kunsthalle“.

Büchereien In der Online-Bibliothek der Düsseldorfer Stadtbücherei gibt es Romanbestseller als eBooks ebenso wie Sachbücher, Hörbücher, Filme, Konzertaufnahmen und Bilderbücher für das Tablet. Mit einer gültigen Bibliothekskarte kann jeder Leser einfach von zu Hause das umfangreiche digitale Angebot rund um die Uhr nutzen. Die onlineBibliothek ist zu finden unter www.duesseldorf.de/stadtbuechereien/onlinebibliothek. Neu im Angebot der Büchereien ist ein befristetes kostenfreies digitales Abo bis zum Ende der Schließungszeit. Interessierte können sich per E-Mail unter stadtbuechereien@duesseldorf.de mit Namen, Anschrift und Geburtsdatum melden. Per E-Mail kommt dann die Freischaltung des Zugangs.

Theater Auch Bühnenstücke können gestreamt werden, sofern sie einmal aufgezeichnet wurden. Das Düsseldorfer „Theater der Klänge“ hat dies getan und veröffentlicht zurzeit jedes Wochenende eine seiner 27 Produktionen als Video on Demand auf www.theaterderklaenge.de. Zu sehen sind sie immer von Donnerstag bis Sonntag, 22 Uhr auf dem heimischen PC. An diesem Wochenende steht „Die Küche“ von Arnold Wesker auf dem Programm. Es stammt aus dem Jahr 1964, welches 1969 in der Übersetzung Erich Frieds in Deutschland veröffentlicht wurde und 1990 auf die Verhältnisse in Westdeutschland im Jahre 1990 aktualisiert wurde. „Die Küche” spielt in einer großen Restaurationsküche von morgens 7 Uhr bis abends 19 Uhr. Das Streamen ist kostenos, aber das Theater der Klänge freut sich über Spenden.