Freizeittipps in Düsseldorf : Ein Stadtbezirk besticht durch Vielfalt

Im Rotthäuser Bachtal fühlt sich nicht nur der Springfrosch pudelwohl. Es gibt auch so seltene Tierarten wie den Eisvogel oder die Blaugrüne Mosaikjungfer. Foto: Sven-André Dreyer

Düsseldorf Was es zu erleben gibt: Historie in Gerresheim, Tiere in Ludenberg, Natur in Hubbelrath, Kultur in Grafenberg und Gastronomie in Knittkuhl.