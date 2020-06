Kostenpflichtiger Inhalt: Freizeitpark in Düsseldorf : So läuft der Besuch im Düsselland

Riesenrad und Kettenkarussell: Im Düsselland auf dem Messegelände gibt viele Attraktionen, die auch auf der Rheinkirmes zu finden sind, aber deutlich kleiner. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Stockum Der Freizeitpark auf dem Messegelände ist seit Freitag geöffnet und bisher wenig besucht. Ein Überblick, was Gäste beachten müssen.

Seit Freitag ist der Freizeitpark Düsselland auf dem Messegelände eröffnet – unter ganz besonderen Bedingungen. Denn für den ungetrübten Kirmes-Spaß müssen sich die Gäste an einige Regeln halten. Die wichtigsten Informationen zum Düsselland-Besuch – darunter auch die Änderungen nach den ersten Tagen – im Überblick.

Wann und wo Seit Freitag ist das Düsselland geöffnet und wird noch bis zum Sonntag, 26. Juli, auf dem Messegelände in Stockum zum Karussell-Fahren und Zuckerwatte-Essen einladen. Insgesamt 3500 Besucher dürfen gleichzeitig auf das Gelände. Zunächst konnten die Menschen täglich eines von mehreren Zeitfenstern buchen, um ihren Besuch im Freizeitpark zu planen. Diese Slots hat Schausteller Oscar Bruch, der das Düsselland auf die Beine gestellt hat, schon nach dem ersten Wochenende wieder abgeschafft. Nun gilt eine Tageskarte unbegrenzt, bis das Düsselland am Abend die Türen schließt. Das Gelände sei mit 70.000 Quadratmetern groß genug, dass sich die Menschen dort nicht in die Quere kommen und den Mindestabstand einhalten können, heißt es vom Veranstalter. Auch die Öffnungszeiten wurden leicht verändert. Aktuell hat das Düsselland montags bis freitags von 12.45 bis 21.30 Uhr geöffnet, samstags von 11 bis 21.30 Uhr und sonntags von 11 bis 20 Uhr.

Anreise Am einfachsten ist die Anreise per U-Bahn – die U 78 hält an der Merkur Spielarena/Messe Nord direkt vor dem Gelände. Wer mit dem Auto kommt, kann zu den üblichen Konditionen auf dem Messe-Parkplatz P2 parken. Tipp: Ins Navigationssystem sollte man die Adresse Stockumer Höfe 180 eingeben, um den richtigen Parkplatz zu finden. Zu Fuß sind es von dort aus etwa eineinhalb Kilometer bis zum Freizeitpark. Alle Fahrradfahrer können ihre Räder auf dem Parkplatz P5 abstellen.

Tickets und Preise Auch bei den Eintrittspreisen gibt es bereits die erste Neuerung: Nun kostet ein Ticket an allen Tagen acht Euro, zuvor waren es zehn Euro an den Wochenenden. Kinder bis sechs Jahren dürfen kostenlos ins Düsselland. Die Tickets können Besucher vorab online buchen unter www.düsselland.de oder auch spontan an der Tageskasse kaufen. Für einige gibt es übrigens Rabatt: Für nur fünf Euro bekommen alle Mitglieder der Fortuna, der DEG und alle Düsseldorfer Schützen Eintritt in den Freizeitpark. Die Fahrgeschäfte kosten noch einmal extra, die Preise sind aber vergünstigt: Eine Fahrt mit der Alpina-Achterbahn zum Beispiel kostet fünf Euro, eine Runde mit der Wildwasserbahn vier Euro, der Break Dancer drei Euro.

Attraktionen Mehr als 20 Fahrgeschäfte stehen auf dem Messegelände und die stehen einer normalen Kirmes in Nichts nach. Unter anderem die Alpina-Achterbahn, die Wilde Maus, ein Riesenrad, eine Wildwasserbahn, Autoscooter, Entenangeln, eine Überkopf-Schaukel, zwei Geisterbahnen, mehrere Karussells und unterschiedliche Laufgeschäfte gehören zum Programm. Speziell für die Kleinen gibt es das Kinderland Circus Merz und Pilini mit Trampolin und mehreren Karussells. Außerdem tritt die Hochseiltruppe Geschwister Weisheit auf und zeigt Spektakuläres in rund 40 Meter Höhe. Zum Besuch im Freizeitpark gehören auch Lebkuchenherzen und gebrannte Mandeln dazu – solche Verpflegung gibt es auch im Düsselland an vielen Imbissständen. Ein Teil dieser Buden stammt übrigens aus dem französischen Dorf, das man von der Rheinkirmes kennt.

Laufrichtung und Masken Wegen der Corona-Krise unterliegt auch der Besuch des Freizeitparks besonderen Regeln. Die Fahrgeschäfte und Imbissbuden sind so auf dem Messegelände angeordnet, dass die Besucher sie nur in einer Laufrichtung erreichen können. So soll vermieden werden, dass sich Menschen entgegenkommen. Das heißt aber nicht, dass man jede Achterbahn und jedes Karussell nur einmal fahren kann. Durchgänge ermöglichen es, alle Attraktionen auch mehrfach zu besuchen und beliebig viele Runden zu drehen. Auf den Attraktionen gilt außerdem die Maskenpflicht. Beim Laufen übers Gelände dürfen die Besucher den Mund- und Nasenschutz wieder abnehmen. Statt Toilettenwagen sollen die Besucher die WCs der Messegebäude benutzen. Dort können sie sich auch die Hände waschen. Zudem finden sich überall auf dem Gelände immer wieder Spender mit Desinfektionsmitteln.

Was es nicht gibt Im Düsselland wird derzeit kein Alkohol an die Besucher ausgeschenkt und es gibt keine Festzelte, wie sonst auf einer Kirmes üblich.

Stimmung Mit dem Düsselland will Schausteller Oscar Bruch auch in der Corona-Krise ein Rheinkirmes-Gefühl aufkommen lassen. Und tatsächlich bietet der Freizeitpark alle Attraktionen, die es auf anderen Jahrmärkten auch gibt – im Vergleich zur Rheinkirmes nur deutlich kleiner. 50 Schausteller haben hier ihre Fahrgeschäfte und Buden stehen, auf der Rheinkirmes sind es mehr als 300. Für die Schausteller ist der Park dennoch eine Chance in einem Albtraum-Jahr. „Wir machen das, damit die Betriebe weiter existieren können“, sagt Bruch. Vom ersten Wochenende liegen noch keine Besucherzahlen vor. Doch, so bestätigt der Veranstalter, seien die ersten Tage recht schleppend angelaufen. Am Freitag sei es zu heiß gewesen, am Samstag zu drückend. Erst am Sonntag hätten vermehrt Familien den Weg ins Düsselland gefunden. „Es ist eben ein Pilotprojekt. Wir müssen abwarten, wie es sich entwickelt“, sagt Bruch. Der Montag sei erfahrungsgemäß immer ein schwacher Tag, er hofft nun auf Familienausflüge in den Ferien und gutes Wetter. Dass schon nach dem ersten Wochenende die Öffnungszeiten und Preise angepasst wurden, liege daran, dass es ein derartiges Projekt noch nicht gegeben hat. Man probiere jetzt aus, was funktioniert.

(veke)