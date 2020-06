Kostenpflichtiger Inhalt: Freizeitpark, Beachclub, Altstadt : Düsseldorf will trotz Corona feiern

Achterbahn im Coronamodus: Auf die Alpinabahn geht es nur mit Mundschutz. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Zwei neue Attraktionen in Düsseldorf locken am Wochenende die Gäste: ein Freizeitpark und ein Stadtstrand. Veranstalter und Behörden wollen den Spagat zwischen Spaß und Corona-Schutz schaffen. Leicht wird das nicht: Teile der Altstadt mussten am Freitag erneut geräumt werden.