Freizeitipps für Düsseldorf : Fotos, Fantasie und Politik

(oks) Auch in den kommenden Tagen gibt es in Düsseldorf wieder viele interessante Möglichkeiten seine Freizeit zu gestalten. Darunter sind auch viele Ausstellungen.

Ai Weiwei „Everything is art. Everything is politics“, bringt der international bekannte Gegenwartskünstler Ai Weiwei das Grundprinzip seiner Arbeit auf den Punkt. Dieses Motto „Alles ist Kunst, alles ist Politik“ ist auch Leitmotiv seiner bisher größten Ausstellung in Europa, die die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen gleichzeitig im K20, Grabbeplatz, und im K21, Ständehaus, zeigt. Zu sehen ist die Ausstellung noch bis zum 1. September.