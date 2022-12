Weihnachtsmärkte in Düsseldorf Zweiter Versuch für ein Heimatdörfchen

Düsseldorf · Am Wochenende findet ein kleiner Weihnachtsmarkt in Flingern statt. Das Heimatdörfchen ist der zweite Versuch von Veranstalter Martin Wilms, nachdem sein Dorf an der Mariensäule nicht genehmigt wurde.

15.12.2022, 05:15 Uhr

Martin Wilms organisiert nun doch ein Heimatdörfchen. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Von Julia Brabeck