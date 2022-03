Genuss in Düsseldorf : Zwei Tage Weinmesse in der Rheinterrasse

Düsseldorf Bei der Messe Wein-Düsseldorf-Frühling präsentieren 110 Aussteller ihre Produkte aus dem Jahr 2021. Es gibt auch viel Informationen rund um den Wein und den Anbau.

(lod) Von der Weinqualität des Jahrgangs 2021 können sich Besucher am Samstag und Sonntag in der Rheinterrasse am Joseph-Beuys-Ufer überzeugen. Auf 1800 Quadratmetern präsentieren 110 Aussteller etwa 900 Weine. Zudem informieren die Fachleute über neue Entwicklungen und erläutern die spezifischen Anforderungen der verschiedenen Traubensorten an Boden, Anbau und Lese sowie die Herausforderungen, die der Klimawandel mit sich bringt.