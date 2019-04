Flic Flac : Ein Zirkus mit artistischen Punks

Die Artisten fahren auf Motorrädern in eine große Kugel in der Manege. Foto: Flic Flac

Düsseldorf Seit 30 Jahren zeigt der Zirkus Flic Flac puren Nervenkitzel. Mit seinem aktuellen Programm „Punxxx“ gastiert er ab Donnerstag in Düsseldorf. Traditionelle Zirkusnummern erwartet der Besucher vergeblich.

Von Julia Brabeck

Flic Flac bleibt sich treu. Zum 30. Geburtstag präsentiert das Zirkusunternehmen eine Show, die rockig, hart und ungewöhnlich ist, die Zuschauer pausenlos ins Staunen versetzt, und erneut ganz anders ist als andere Zirkusprogramme. Es gibt keine Tiere, keine Clowns, keine Manege mit Sägespänen und weder Glanz noch Glamour. Und der Popcornduft, der die Gäste im Vorzelt begrüßt, wird ganz schnell von recht markantem Dieselgeruch übertüncht.

Dafür bietet Flic Flac aber Nervenkitzel pur, Weltklasseartistik und einmalige Darbietungen, die durchweg begeistern. Schon der Einstieg in die schrille Show ist ungewöhnlich. Es beginnt mit einer Horde demonstrierender Punks. Die rücken aber in den Hintergrund, als plötzlich Motoren aufheulen und wie aus dem Nichts heraus Motorräder aus den Treppenaufgängen zum Zuschauerraum über die Manege hinweg fliegen. Dabei vollführen die Fahrer waghalsige Stunts und schlagen mit ihren Bikes einen Salto. Ein spektakulärer Auftakt zu einer Show, in der die Zuschauer immer wieder dankbar sind über die skurrilen und witzigen Zwischeneinlagen von Comedian David Eriksson. Denn diese bieten die Möglichkeit, kurz durchzuatmen, bevor die Anspannung wieder steigt, es atemberaubend weitergeht.

Info Zeiten, Adresse und Tipps für die Anfahrt Adresse Zirkus Flic Flac schlägt sein großes schwarz-gelbes Zelt auf den Oberkasseler Rheinwiesen am Kaiser-Wilhelm-Ring auf. Anfahrt mit dem ÖPNV mit den Stadtbahnlinien U74, U75, U76 und U77 bis Haltestelle Luegplatz. Am Veranstaltungsort stehen keine Parkplätze zur Verfügung und auch im Umfeld sind freie Parkplätze rar. Zeiten Das Gastspiel dauert vom 18. bis zum 28. April. Täglich gibt es eine Vorstellung um 19 Uhr, vom 20. bis 22. April und 26. bis 28. April auch um 15 Uhr. Karten gibt es ab 24 Euro. Weitere Infos www.flicflac.de

Viele der Darbietungen spielen sich unter der Zeltkuppel ab – ohne Sicherung – wie die Trapeznummer von Alex Michael. Der Brasilianer „läuft“ mit dem Kopf nach unten unter dem Zeltdach entlang, indem er seine Füße in Schlaufen hängt. Das Duo Turkeiev wiederum zeigt zu den harten Sounds der Band „Rammstein“ an den Strapaten eine kraftvolle Darbietung in luftiger Höhe und im starken Regen. Da hängt unter anderem die Artistin im Spagat in den Bändern, während ihr Partner auf ihren Oberschenkeln stehend die Balance hält. Dem Zirkus-Namen alle Ehre macht die chinesische Gruppe „Holy Warriors“, die Luftakrobatik mit dem einen oder anderen Flic Flac präsentiert und deren Mitglieder durch rotierende oder hoch aufgetürmte Reifen springen. Weltklasse ist der Sprung eines Artisten nahezu aus dem Stand auf fast vier Meter Höhe.

Zdenek Polách, der sechs Weltrekorde hält, interpretiert zu jazzig-rockigen Klängen die Jonglier-Kunst neu. Der 22-jährige Tscheche hält gleich sieben unhandliche, da ungewöhnlich große Bälle präzise in der Luft. Drei Artistinnen stellen sich als weibliche Straßengang dar und zeigen eine Hand-auf-Hand- Akrobatiknummer, die einem rauen Kampf gleicht – schnell und faszinierend. Einen rasanten Tanz an der Pole-Stange vollführt zum Song „Purple Rain“ die Künstlerin Olha und scheint die Schwerkraft außer Kraft zu setzen. Ebenso wie Sandeep Vithoba Kale, der an einem frei pendelnden, oberschenkeldicken Holzpfahl turnt. Da kann der Zuschauer einfach nur staunen.