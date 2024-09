Auftritte in Düsseldorf Zirkus des Horrors - was zu dem Gastspiel wichtig ist

2015 war der „Zirkus des Horrors“ zuletzt für ein Gastspiel in Düsseldorf. Nachdem Corona einer Rückkehr 2020 einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte, ist es jetzt so weit: Zweieinhalb Wochen treten die Artisten in der Landeshauptstadt auf. Tickets, Termine, Programm und Parkplätze - was man dazu wissen muss.