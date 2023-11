Wochentipps für Düsseldorf Mitsing-Lesung, Theater und ein Filmfestival

Filmfestival Das 21. Internationale Filmfestival findet von Mittwoch bis Freitag jeweils ab 18 Uhr statt. Das diesjährige Motto lautet „Back to the 70s“, das Festival startet an den ersten beiden Tagen an der Heinrich-Heine-Universität und zieht zum Finaltag ins Weltkunstzimmer an der Ronsdorfer Straße. Der Eintritt ist kostenfrei.