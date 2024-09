Wochenendtipps für Düsseldorf Kleider, Kunst und Kulinarisches

Food Festival Von Freitag bis Sonntag findet an der Rheinuferpromenade, Untere Rheinwerft, das „Japan & Korean Food Festival“ statt. Angeboten wird eine umfangreiche Auswahl an Spezialitäten aus der japanischen und koreanischen Küche wie Ramen, Takoyaki oder Kimchi. Die Öffnungszeiten am Freitag sind von 17 bis 22 Uhr, am Samstag und Sonntag von jeweils von 12 bis 22 Uhr. Der Eintritt ist frei.