Wochenendtipps für Düsseldorf Blattgold-Waffeln, Sushi und ein Kult-Straßenfest

Düsseldorf · Blattgold-Waffeln gibt es beim Gourmet-Festival an der Kö, Ramen und Sushi beim „Japan Food Festival“. Mit dem Zakk-Straßenfest steht ein Kult-Event an. Doch das ist noch nicht alles - unsere Tipps für das Wochenende in Düsseldorf.

25.08.2023, 11:17 Uhr

Viele Besucher – so wie hier 2022 – kommen einmal im Jahr zum großen Zakk-Straßenfest mit Trödel und Musik. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Von Lilly Parsons​

In der Stadt werden am Wochenende wieder viele verschiedene Veranstaltungen geboten. Zwar erwartet der Deutsche Wetterdienst für den Sonntag Regen, doch auch die Sonne soll sich am Wochenende blicken lassen.