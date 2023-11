Wochenendtipps für Düsseldorf Puppen, Tanz und Basketball

Düsseldorf · Wer an diesem Wochenende in Düsseldorf noch nicht weiß, was er oder sie unternehmen soll, darf sich über eine reichhaltige Auswahl an Veranstaltungen freuen. Hier unsere Highlights.

24.11.2023 , 13:33 Uhr

Nobert Nackendick Marionettentheater Düsseldorf Foto: Marionettentheater