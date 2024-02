Wochenendtipps für Düsseldorf Zeitreise, Platten, Klamotten und Schiffe

Artistik Wer am Wochenende auf eine Zeitreise gehen will: Die Zirkusshow „Wonder Adventure“ der Gruppe „Inspire Extraordinary“ nimmt das Publikum mit auf ein Abenteuer, das sich über verschiedene Epochen und Themenwelten erstreckt. Den roten Faden bilden die Liebesgeschichte um Mary und William sowie die beeindruckenden Tanz- und Akrobatikkünste der Darsteller. Auch Getränke und Speisen werden im Zirkuszelt auf dem Schützenplatz in Eller, Heidelberger Straße 4, angeboten. Am Samstag gibt es Aufführungen um 17 sowie um 20 Uhr, am Sonntag um 14 Uhr. Tickets gibt es ab 30 Euro, weitere Infos auf inspire-show.de.