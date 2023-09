Rockfestival, Gaming und Tanztheater Das geht am Wochenende in Düsseldorf

Musik-Festival An diesem Wochenende findet das Rock am Bach Festival 2023 am Brückenbach in Wersten statt. Am Samstag sind unter anderem von 13 bis 22 Uhr Charly Klauser, Dystopeia und Caputto zu hören. Der Sonntag ist dann von 11 bis 15 Uhr ganz dem Jazz gewidmet. Mit dabei sind etwa die Bands Stainless Blue und Stairway to River. Zudem wird es ein Sonntagsfrühschoppen, Bier-Yoga und eine Basketball-Bier-Challenge sowie jede Menge Essen und Trinken geben. Der Eintritt ist kostenfrei. Weitere Informationen unter www.rockambach.eu.