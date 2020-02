Freizeittipps : Wochenende!

Im Capitol-Theater wird am Sonntag eine Freddie-Mercury-Show geboten. Foto: ASA Event/Nikola Maz

Die jecken Tage sind vorüber, der Hoppeditz ist hin. Zeit also, die Freizeit wieder ohne Pappnase zu verbringen. Hier die Veranstaltungstipps für das Wochenende.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Golf-Messe Auf dem Areal-Böhler treffen sich die Liebhaber dieses Sports am Samstag und am Sonntag zur RheinGolf. Es gibt viele neue Produkte, Reise-Tipps und Vorträge. Geöffnet hat die Messe jeweils von 10 bis 18 Uhr an der Hansaallee 321.

Fußball Die Jungs von Fortuna Düsseldorf U23 treten am Samstag um 14 Uhr an, um im Spiel mit dem VfB Homberg einen Sieg einzufahren. Ob es gelingt? Spielstätte ist das Paul-Janes-Stadion in Flingern.

Clean-up Der Frühling ist nah, nun gilt es, die Natur zu putzen. Morgen geht es los mit einem Clean-up am Brückerbach. Alle, die das Ufer von Unrat befreien möchten, treffen sich morgen um kurz vor 15 Uhr an der gelben Fußgängerbrücke, wo der Mendelweg auf den Brückerbach trifft.

Shows Die bekanntesten Figuren aus Disney-Filmen präsentieren sich am Samstag und Sonntag in mehreren Shows im ISS Dome an der Theodorstraße. Da gehen die Schwestern Anna und Elsa aus der „Eiskönigin“ mit dem lustigen Schneemann Olaf und dem Rentier Sven auf eine Reise, um die beliebten Songs „Lass jetzt los“ und „Im Sommer“ zu singen. Später trifft eine Gruppe liebenswerter Banditen die freche und mutige Rapunzel auf ihrer Suche nach den schwebenden Lichtern. Die Besucher können sich auch auf eine 1980er-Pop-Montage zu Meerjungfrau Arielle freuen ebenso wie über einen Besuch von der Schönen und ihrem Biest. Vorstellungen sind am Samstag um 11 Uhr, 15 Uhr und um 19 Uhr sowie Sonntag um 12 und um 16 Uhr.

Erst die Stars aus einem Hörspiel, nun echt auf der Bühne: Bibi und Tina sind bei Mächen sehr beliebt. Am Sonntag gibt es in der Mitsubishi Electric Halle ein Konzert mit vielen Hits der vergangenen Jahre. Bei diesem Pop-Spektakel werden bestimmt viele text-sichere Kinder die Hits lautstark mitsingen, so dass es kaum noch jemanden auf den Stühlen halten wird. Und auch für Eltern wird es nicht langweilig, wenn sie in die glänzenden Augen der kleinen Gäste blicken und selbst die größten Hits mit ihren Kindern singen. Beginn ist um 16 Uhr an der Siegburger Straße 15.

Im Capitol-Theater an der Erkrather Straße 30 wird am Sonntag dem Sänger der Rock-Band Queen gehuldigt. Die Show „The Spirit of Freddie Mercury“ bietet eine Bühnenshow mit Ledershorts, barocken Kostümen und Fantasieuniformen, ergänzt durch Videoprojektionen, Tänzer und internationale Sänger. Stil-Imitationen und eine Queen-Ttribute-Band wollen dem Künstler, Sänger und Menschen Freddie Mercury ein Denkmal setzen. Die Show beginnt um 19.30 Uhr.

Benefiz-Lauf Im Wald, auf Feldern, am Rhein, über Schotter und Asphalt: Beim ersten Spendenlauf „Wittlaer Säge“ können die Läufer 11,5 Kilometer hinter sich lassen. Start und Ziel sind an der Duisburger Landstraße, wo es auch Verpflegung und jamaikanische Musik gibt, denn die gegebenen Spenden sind für den Help Jamaica, ein Projekt, das Kindern auf Jamaika Zugang zu Bildung verschafft. Die Strecke kann auch als 4-4-3-Kilometer-Intervall-Lauf absolviert werden. Startzeit ist Sonntag, 11 Uhr.

Filmklassiker Vor 100 Jahren kam der Thriller „Das Kabinett des Dr. Caligari“ in die deutschen Kinos. Heute noch gilt das Werk als Klassiker. Das Kino Black Box im Filmmuseum an der Schulstraße zeigt den Schwarz-Weiß-Film heute Abend noch einmal – ein Muss für jeden Cineasten, denn der Ton ist neu durch Orgel, Klavier, Live-Elektronik und Schlagwerk. Beginn ist um 20 Uhr.

Märkte Am Sonntag können Trödel-Fans ab 11 Uhr zwei Märkte besuchen. Auf dem Schützenplatz am Rather Broich 151 beginnt der Rather Markt, während auf dem Schützenplatz an der Frankfurter Straße 261 der Markt für Garath startet.

Am Samstag treffen sich wieder viele Bürger auf dem Aachener Platz ab 8 Uhr zum Kaufen, Handeln und Feilschen. Live-Musik gibt es gegen 11.30 Uhr mit der Blue-Rose-New-Orleans-Jazzband, deren Musiker aus Belgien, den Niederlanden und Deutschland kommen.