Wochenende in Düsseldorf : BBQ, Open Air, Kirmes-Ersatz und Kinderdisco

Kino open Air gibt es am Samstag im Hof der Filmwerkstatt Flingern. Foto: Anne Orthen (ort)/Orthen, Anne (ort)

Düsseldorf Die Sommerferien steuern auf ihr letztes Drittel zu, die Lust am Ausgehen ist ungebrochen. Viele gute Aktionen bietet Düsseldorf in diesem Heimatsommer und jede Menge Spaß für alle, die auch die üblichen Hygieneregeln beachten. Hier einige Tipps fürs Wochenende.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Lodahl

Parklife Die Reise durch die schönsten Düsseldorfer Stadtgärten führt am Sonntag in den Rheinpark Golzheim. An den Turntables steht DJ Schiko mit dem Besten aus Soul & Old, School und Hip-Hop.

Für die Picknickfreude gibt es Eis und vegetarische Grillleckereien sowie allerlei süße Gaumenfreuden. Getränke sollten dort gekauft werden, um mit den Einnahmen die Kosten zu decken. Besucher können sich über einen QR-Code ihre Sitzinsel reservieren. Beginn ist um 12 Uhr bei freiem Eintritt.

Beats & BBQ Auch im Ehrenhof wird unter freiem Himmel gefeiert. Am Samstag gibt es ab 15 Uhr die Veranstaltung „Beats & BBQ“ mit einem Grillabend, DJ-Musik und Getränke. Ende erst gegen 22 Uhr.

Open Air Kino Auf dem Hinterhof der Filmwerkstatt Flingern an der Birkenstraße 47 ist am Samstag der Film „Atlantique“ im Original mit Untertiteln zu sehen. Der Film spielt in Dakar, wo Bauarbeiter eines Büroturms nicht bezahlt werden und beschließen, das Land auf der Suche nach einer besseren Zukunft zu verlassen. Beginn ist um 21 Uhr bei freiem Eintritt.

Im Biergarten Vier Linden beginnt gegen 12.30 Uhr der Krimi „Knives out - Mord ist Familiensache“. Der Eintritt beträgt 10 Euro. Zufahrt am besten über die Siegburger Straße 25 am Akki-Haus.

Das Open-Air-Kino an der Rennbahn in Grafenberg zeigt am Samstag Tarantinos „Once upon a Time in Hollywood“. Beginn ist um 19.30 Uhr für Besucher ab 16 Jahren. Für Kinder geeignet ist die Filmvorstellung am Sonntag um 16 Uhr. Zu sehen ist „Ostwind 4“. Karten gibt es ab 7 Euro für Kinder, Erwachsene zahlen 10 Euro plus Gebühren.

Kunst sehen Die Produzentengalerie Plan.d. an der Dorotheenstraße 59 wird am Samstag wieder zum Ort für eine Vernissage. Unter dem Titel „Echochamber“ beschäftigen sich neun Künstler aus Asien und Europa mit Fragen nach Realität und Wahrheit. Die Schau wird um 20 Uhr eröffnet, Sonntag ist die Ausstellung dann noch von 15 bis 18 Uhr zu sehen.

Düsselland Der Freizeitpark auf dem Messegelände unterhält täglich mit mehr als 20 Fahr­geschäften, vielen Ständen zum Naschen und Schlemmen, kostenlosen Hochseilakrobatik-Shows der Geschwister Weisheit sowie Akrobaten, Stelzenläufern und Street-Acts. Die Tageskarten kosten fünf Euro, manche Attraktionen müssen extra bezahlt werden. „Düsselland“ ist am Samstag von 11 bis 21.30 Uhr und am Sonntag bis 20 Uhr geöffnet.