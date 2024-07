Studium in Düsseldorf Junge Designer präsentieren ihre Werke

Am Freitag und Samstag, 19. und 20. Juli, ist es für rund 150 Absolventen und Absolventinnen des Fachbereichs Design der Peter Behrens School of Arts wieder so weit. An den beiden Tagen zeigen die Kommunikationsdesigner, Exhibition Design, New Craft Object Design- sowie Retail Design-Designer ihre Abschlussarbeiten. Die ausgestellten Werke werden im Gebäude 6 auf dem Campus der Hochschule Düsseldorf, Münsterstraße 156 präsentiert und bieten einen umfassenden Einblick in die künstlerisch-gestalterischen Darstellungsformen junger Designer mit einer breiten Themenpalette.