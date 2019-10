Wein und Veganes in Düsseldorf : Wein-Messe feiert erfolgreiche Premiere im Stahlwerk

Auch das Weingut Mathis aus der Pfalz bot auf dem Wine-and-Taste-Festival seine Produkte an. Foto: Holger Lodahl

Düsseldorf Das Wine-and-Taste-Festival hat am Freitag und Samstag etwa 4000 Besucher ins Stahlwerk an der Ronsdorfer Straße gelockt. Veranstalter Martin Schäfer ist zufrieden, obwohl er mit weniger Raum auskommen musste als in den vergangenen Jahren, in denen das Wein-Fest ins Boui Boui eingeladen hatte.

Weil die Bilker Hallen nun geschlossen sind und abgerissen werden, zog das Weinfest ins Stahlwerk um. „Trotz weniger Platz hatten wir zehn Aussteller mehr als im vergangenen Herbst“, sagt er.

Auch die ausstellenden Winzer zeigten sich zufrieden mit Ablauf und Verkaufszahlen des Wine-and-Taste-Festivals. Das Konzept: Wer den Eintritt bezahlt hat, darf jeden Wein probieren. „Das Verkaufstalent der Winzer entscheidet, ob und wie viele Flaschen die Besucher direkt kaufen“, sagt Martin Schäfer. Viele Winzer seien Stamm-Aussteller, was beweise, dass die Verkäufe in Düsseldorf stets gut sind. „Sonst kämen sie nicht wieder.“ Wein sei, so der Veranstalter, ein beliebtes Trend-Getränk bei Kunden zwischen 30 und 40 Jahren – entsprechend war auch der Altersdurchschnitt. Auch die Winzer waren jung. „In vielen Betrieben gab es in jüngster Zeit einen Generationswechsel“, sagt Schäfer. Die Weinproduzenten ebenso wie die Besucher würden das Wine-and-Taste-Festival als Freizeit-Event betrachten, bei dem es auch um Spaß gehe nicht nur um die Verkaufszahlen und volle Kassen. Das nächste Wine-and-Taste-Festival wird im April 2020 stattfinden. Als Veranstaltungsort sei wieder das Stahlwerk geplant, sagt Schäfer.