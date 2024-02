Wein-Event in Düsseldorf Hier können 900 Weine verkostet werden

Die Veranstaltung soll auch Fragen zu Naturweinen beantworten, denn für die Geschmacksrezeptoren im Gaumen ist das häufig erst einmal Neuland, da sich in Naturweinen in der Regel mehr Gerbstoffe befinden als in den Weinen, die man sonst so kennt. Naturwein als trendiges Nischenprodukt ist „als solcher für uns Weingenießer von Interesse“, erklärt Vincenz Weber, Weinexperte und Veranstalter der Wein-Düsseldorf-Frühling 2024.