Wegen Krieg in der Ukraine : Kinos sagen Tanzfilme aus Moskau ab und spenden Einnahmen

Düsseldorf Seit einigen Jahren zeigen Düsseldorfer Kinos regelmäßig Aufnahmen aus dem Bolschoi-Theater Moskau. Durch den Krieg in der Ukraine steht die Filmreihe auf dem Prüfstand.

Von Russlands Einmarsch in die Ukraine wurden auch viele Kultureinrichtungen überrascht. Die Düsseldorfer Kinos etwa hatten am Wochenende auf ihren Programmen eine Aufzeichnung von Tschaikowskis „Schwanensee“ – getanzt vom Bolschoi-Theater in Moskau . „Seit Beginn des Krieges haben wir von Besuchern die Frage gehört, ob wir wirklich noch russische Kultur zeigen wollen“, sagt Sebastian Riech, Theaterleiter im UFA-Palast am Hauptbahnhof. Er entschied sich, die Vorführung stattfinden zu lassen. Die Einnahmen aber sollten nicht in die Geschäftskasse fließen: Riech spendet die Summe von 1427 Euro an die „Aktion Deutschland hilft“.

Die gleiche Entscheidung traf Kalle Somnitz von den Düsseldorfer Filmkunstkinos, in dessen Kino Cinema in der Altstadt am Sonntag auch ein Bolschoi-Ballett auf dem Programm stand. „Wir spenden etwa 640 Euro über eine von der Stadt empfohlene Aktion“, sagt ein Sprecher der Filmkunstkinos. Er sei über die Vorgänge in der Ukraine schockiert, sagt Kalle Somnitz. „Wir verurteilen den Angriffskrieg auf das Schärfste.“ Vor der Bolschoi-Vorstellung projizierte er eine Friedensstaube auf den Vorhang. Er habe auch über eine Absage der Vorführung nachgedacht. „Wir wollten uns aber nicht vorschnell der sogenannten Cancel Culture unterwerfen.“ Denn im Bolschoi-Theater Moskau sei oft schon große kritische Kunst entstanden. „Wir möchten auch in Zukunft an der Seite der Künstler stehen, die sich gegen die Zustände im eigenen Land wenden und nie das Sprachrohr staatlicher Propaganda waren. Ihnen in Zeiten wie diesen den Rücken zu kehren, wäre kontraproduktiv und würde genau das bewirken, was Diktatoren wie Putin wollen, sie nämlich mundtot zu machen.“ Künftige Übertragungen aus dem Bolschoi-Theater Moskau sind aber jetzt vom Programm der Filmkunstkinos gestrichen.