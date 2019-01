Judo, Marathon, Triathlon und Beachvolleyball: Was Düsseldorf als Sportstadt bietet

Info

PSD Bank Meeting mit dem Finale der IAAF World Tour Am 20. Februar 2018, Leichtathletikhalle, Am Staad 11 (nahe Merkur Spiel-Arena

Judo Grand Slam von 22. bis 24. Februar im ISS Dome in Rath

Düssel-Cup vom12. bis zum 14. April, verschiedene Hallen

Metro Marathon am 28. April, Anmeldung bis 14. April

Techniker Beach Tour vom 17. bis 19. Mai, Burgplatz

T3 Triathlon am 23. Juni, im und am Medienhafen

Skateboard DM am 31. August und am 1. September, im Skatepark Eller an der Heidelberger Straße

Juniorsportler des Jahres und Para-Sportler des Jahres im Oktober in den Böhler-Werken