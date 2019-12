Gastronomie in Düsseldorf : An Weihnachten draußen essen

Düsseldorf An den Feiertagen kommt die Familie meist am Tisch zusammen. Das muss aber nicht zuhause sein. Viele Restaurants servieren an den Festtagen abends ein Menü oder laden zum Brunch.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Lodahl und Birgit Wanninger-Herma

Ein Christmas-Dinner gibt es am Ersten und am zweiten Weihnachtstag in der Bronx Bar. Als Vorspeise wird ein Feldsalat mit karamellisierten Walnüssen serviert. Der Hauptgang enthält Gänsebrust mit Rotwein-Jus oder wahlweise ein Tuna-Filet mit Mango-Chutney. Veggie-Freunde können sich getrüffelte Pilze mit Rucola und Reis schmecken lassen. Das süße Finale bildet ein Schokokuchen. Je nach Hauptmenü zeigt die Rechnung einen Preis zwischen 25 Euro bis 35 Euro.

Im Restaurant Tafelsilber werden die Gäste am zweiten Weihnachtstag mit einem Brunch verwöhnt. Zwischen 10 und 15 Uhr wird ein großes Schlemmerbrunchbuffet mit warmen und kalten Leckereien aufgetischt. Pro Person kostet der Brunch 29,50 Euro, Kinder zwischen einem und drei Jahren essen kostenlos mit und Kinder im Alter von vier bis 15 Jahren zahlen pro Lebensjahr einen Euro.

Info Am besten schnell Plätze reservieren Bronx Bar Ruhrtalstraße 5, Telefon 0211 17806233 Tafelsilber Schlüterstraße 10, Telefon 0211 17099003 The View Speditionstraße 9, Telefon 0211 447171665 La Piazza Lindemannstraße 2, Telefon 0211 6803505 Hotel Interconti Königsallee 59, Telefon 0211 82851203 Berens am Kai Kaistraße 16, Telefon 3006750 Brasserie 1806 im Breidenbacher Hof Königsallee 11, Reservierungen unter Telefon 0211 160900

Einen Blick über den Medienhafen gibt es vom hochgelegenen Restaurant The View aus beim Weihnachtsbruch am ersten Festtag. Auf die Teller kommen Köstlichkeiten wie geräucherte Entenbrust, Caesar-Salad mit Garnelen, Sardellen und Kapernterrine vom Wildlachs mit Senf-Dill-Soße und Roastbeef sowie Variation vom Rotwild auf gebratenen Semmelscheiben. Zur Dessertauswahl gehören süße Wunder wie eine Schokoladenmousse oder ein Gewürzkuchen mit Lebkuchenschmand. Zu Buche schlägt der Brunch mit 39,50 Euro pro Person, für Kinder von sechs bis 14 Jahren kommen noch 20 Euro hinzu.

Ein verlockendes Buffet bereiten die Köche im Hotel lnterconti an der Kö für den Weihnachtsbrunch vor. Die Gäste können sich auf Wildschweinpastete, Rotwein-Gebürzkuchen, eine Sylter Royal Auster und Wildlachs freuen. Der Brunch findet statt im Ballsaal-Foyer am ersten und am zweiten Weihnachtstag statt, jeweils von 12.30 bis 15 Uhr. Im Preis von 70 Euro sind auch ein Begrüßungscocktail und ein Glas Champagner enthalten.

Eines der wenigen Restaurants, die auch an Heiligabend geöffnet haben, ist das La Piazza an der Lindemannstraße 2. Von 12 bis 23 Uhr verwöhnen die Köche ihre Gäste mit Pizza, Pasta, Insalata, Fisch und Fleisch.

Sternekoch Holger Berens möchte am zweiten Weihnachtstag seine Gäste mit einem fünfgängigen Menü in seinem Restaurant Berens am Kai verwöhnen. Zum Auftakt gibt es Ora King Lachs mit Kartoffelkruste sowie eine Lauchcreme mit Kaviar. Cannelloni gefüllt mit Kaisergranat und ein Ragout von Muscheln bilden den zweiten Gang, gefolgt von Gänseleber-Kroketten mit Karotten und Perlzwiebeln in Süßwein. Zum Hauptgang lässt Berens Wildhase Royal auf einem Wirsingkissen servieren. Den süßen Abschluss bildet ein kleiner Baba, also ein Mini-Napfkuchen an Spekulatius-Eis. Das Menü kostet 103 Euro.