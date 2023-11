Schauspielerin Alexandra Kamp „Das rheinische Publikum ist ein Traum“

Schon vor zwölf Jahren war Alexandra Kamp entzückt vom japanischen Viertel. Diesmal hat sie sich etwas vorgenommen: „Ich möchte es während des Gastspiels schaffen, jedes Restaurant in Little Tokyo zu besuchen. Die Qualität der asiatischen Küche hier ist toll.“ Die Schauspielerin lebt in Berlin, war aber seit Februar so gut wie nie daheim. Der Grund: sechs Theaterstücke in Folge. „Ich könnte mir vorstellen, bald ins Grüne zu ziehen“, überlegt sie, „ich brauche die Natur.“ Dann aber am liebsten zurück in ihre badischen Heimat, den Schwarzwald.