Einkaufsfest in Bilk : Verdi warnt vor schnellen Sonntagsöffnungen

Düsseldorf Für Sonntag, den 6. Juni, gibt es Pläne für Geschäftsöffnungen, die eigentlich parallel zum Fest „Bilk ist auf der Rolle“ an den Arcaden vorgesehen waren. Die Gewerkschaft sieht das kritisch.

Die Gewerkschaft Verdi hat sich gegen baldige Sonntagsöffnungen in Düsseldorf ausgesprochen. Konkret bezieht sich die Geschäftsführerin des Bezirks Düssel-Rhein-Wupper Stephanie Peifer auf den Termin parallel zum eigentlich geplanten Fest „Bilk ist auf der Rolle“ am 6. Juni an und in den Bilker Arcaden.