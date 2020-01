Veranstaltungstipps : Kultur für Kurzentschlossene

Düsseldorf Comedy im Zakk, Schuberts Unvollendete in der Tonhalle, Meisterklasse im Opernstudio: unsere Tipps für Veranstaltungen in dieser Woche.

Tanzhaus NRW „Tête-à-Tête“ von Stéphane Gladyszewski ist gleichzeitig Objekttheater, Installationskunst und existenzielle Erzählung. Der Zuschauer blickt durch eine Maske und erlebt, ähnlich wie durch ein Schlüsselloch, eine Parallelwelt: Ein Mann geht mit unterschiedlichen Gegenständen um. Durch die Beleuchtung und die präzisen optischen Elemente begibt sich der Zuschauer auf eine Reise durch verschiedene Schichten von Identität, die wie Masken abfallen. Die Performance dauert jeweils rund 20 Minuten und beginnt alle 30 Minuten am Donnerstag ab 18 Uhr, Freitag ab 17 Uhr, am Samstag, ab 16 Uhr.

Zakk Das achte Jahr Frischfleisch-Comedy wird mit einer großen Best-of-Show 2019 am Donnerstag, 20 Uhr, im Zakk gefeiert. Mit dabei ist Thomas Schwieger aus Hamburg und Jonas Greiner wird über Fragen, die einen 2,07 Meter großen, jungen Mann in der heutigen Zeit beschäftigen, berichten. Lennard Rosar bringt Kabarett, Stand-up, Satire und ein großes bisschen Poetry-Slam auf die Bühne, Jan Ostendorf paart norddeutschen Witz mit Berliner Schnauze. Moderiert wird der Abend von Jens Heinrich Claassen.

Tonhalle In der Reihe „Sternzeichen“ konzertieren unter der Leitung von Joana Mallwitz die Düsseldorfer Symphoniker gemeinsam mit Vadim Gluzman (Violine) am Freitag, 20 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr, in der Tonhalle. Zu hören sind Werke von Dmitri Schostakowitsch, Franz Schuberts „Unvollendete“ und die Ballettsuite Nr. 2 Daphnis et Chloé von Maurice Ravel.

Oper am Rhein Auch in dieser Spielzeit gehören zum Programm des Opernstudios wieder Meisterklassen bei international renommierten Künstlern, die jeweils eine Woche lang täglich intensiv mit dem Opernstudio arbeiten und ihr Wissen als Sänger und Gesangslehrer an die junge Generation weitergeben. Das Ziel ist immer, die Opernstudio-Mitglieder in ihrer Vorbereitung auf den Beruf so gut wie möglich zu unterstützen. Zum Finale der einwöchigen Kurse unter der Leitung eines deutschen Baritons wird am Samstag, 15 Uhr, ein Abschlusskonzert gegeben.