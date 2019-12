Veranstaltungstipps : Kultur für Kurzentschlossene

Goethes „Die Leiden des jungen Werther“ ist auch heute noch eine aktuelle Liebesgeschichte. Foto: David Baltzer

Düsseldorf Liebesdramen in der Oper und im Jungen Schauspielhaus, ein Violinkonzert in der Tonhalle, Comedy im Capitol: Die Tipps unserer Redaktion.

Oper am Rhein Rolando Villazón ist erneut an der Deutschen Oper am Rhein zu Gast, diesmal als Regisseur von Vincenzo Bellinis Belcanto-Oper „I puritani“. Am Mittwoch, 19.30 Uhr, wird die Premiere gefeiert. Antonino Fogliani, wie Rolando Villazón ein Kenner des Belcanto, über­nimmt die musikalische Leitung der Duisburger Philharmoniker, des Opernchores und einer hochkarätigen Sängerbesetzung. Dieter Richter entwirft das Bühnenbild, Susanne Hubrich die Kostüme. Die Operalia-Preisträger Adela Zaharia und Ioan Hotea debütieren als Puritanertochter Elvira und Artur, dem jungen Royalisten. Eine weitere Vorstellung steht am Freitag, 19.30 Uhr, auf dem Programm.

Junges Schauspielhaus Als der junge Werther auf einem Ball mit Lotte tanzt, ist es um ihn geschehen. Er weiß nicht mehr, ob Tag oder Nacht ist, er bekommt bei jeder noch so kleinen Berührung Herzrasen. Doch als sich herausstellt, dass Lotte einen Freund hat und mit diesem Langweiler Albert auch noch so gut wie verlobt ist, wird der anfängliche Glücksrausch zur quälenden Dreiecksbeziehung mit tödlichem Ausgang. „Die Leiden des Jungen Werther“ von Goethe werden am Donnerstag 11 Uhr, und am Freitag, 19 Uhr, im Jungen Schauspielhaus aufgeführt.

Info Die Adressen der Veranstaltungsorte Oper am Rhein Heinrich-Heine-Allee 16a, Information unter Telefon 8925211 Junges Schauspielhaus Münsterstraße 446, Info unter

www.jungesschauspielhaus.de Düsseldorfer Marionettentheater Bilker Straße 7, Info unter www.marionettentheater-duesseldorf.de Konzerthaus Tonhalle Ehrenhof 1, Info unter www.tonhalle.de Capitol-Theater Erkrather Straße 30, Info unter

www.capitol-theater.de Robert-Schumann-Saal Ehrenhof 4-5, Telefon 0211 56642100

Marionettentheater Der Geheime Zauberrat Beelzebub Irrwitzer und seine Tante, die Geldhexe Tyrannja Vamperl, haben ein Problem: Ihr Soll an bösen Taten ist noch nicht erfüllt. Am Silvesterabend bekommen sie eine letzte Chance – ansonsten werden sie in die Hölle verbannt. Mit Hilfe des satanarchäolügenialkohöllischen Wunschpunsches könnte es gelingen, den Rückstand aufzuholen. Doch um das Schlimmste zu verhindern, hat der hohe Rat der Tiere den Kater Maurizio und den Raben Jakob auf die beiden Übeltäter angesetzt. Ob sie die bösen Flüche verhindern können, zeigt das Marionettentheater Donnerstag, 20 Uhr, Freitag, 16 und 20 Uhr, Samstag, 15 und 20 Uhr, sowie Sonntag, 14 und 17 Uhr.

Tonhalle Er war gerade einmal zehn Jahre alt, als Ray Chan zum ersten Mal das g-Moll-Violinkonzert von Max Bruch spielte. Am Freitag, 20 Uhr, kommt er mit diesem Werk in die Tonhalle. Den jungen, in Taiwan geborenen und in Australien und Amerika aufgewachsenen Musiker hat diese frühe Auseinandersetzung mit dem romantischen Werk aber so geprägt, dass er es bis heute zu seinen liebsten Stücken zählt. Prädestiniert für die Bamberger Symphoniker, die mit ihrem ebenso satten wie sensiblen Klang Experten des romantischen Repertoires sind.

Capitol-Theater Wie könnte man besser in die Weihnachtstage starten als mit einer Portion Humor? Wenn der Quatsch Comedy Club am Freitag und Samstag, jeweils 20 Uhr, über die Bühne geht, sind Geschenkestress und Dekorations-Marathon erst mal vergessen. Der Moderator an beiden Abenden: Costa Meronianakis – früher Rapper, heute Comedian. Als Gäste werden erwartet: Johannes Flöck, Ex-Lehrer Herr Schröder, Simon Pearce und Don Clarke.