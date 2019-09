Veranstaltungstipps : Kultur für Kurzentschlossene

Die Oper „Geistesritter“ hat am Freitag ihre Premiere. Gruseln erlaubt! Foto: Birgit Hupfeld

Düsseldorf Geisterritter treffen sich in der Oper, Comedians im Capitol-Theater und Musiker im Maxhaus – Tipps für Veranstaltungen in dieser Woche.

Oper Gruselig, lustig und fesselnd liest sich Cornelia Funkes Internatsgeschichte „Geisterritter“, die in der Vertonung von James Reynolds auch das Opernpublikum überzeugen soll. Die Musik ist ein Mix ganz unterschiedlicher Elemente mit Einflüssen aus der Neuen Musik bis hin zu Hip-Hop. Inszeniert von Eric Petersen und uraufge­führt am Theater Bonn, feiert die neue Familienoper im Rahmen der Kooperation „Junge Opern Rhein-Ruhr“ am Freitag, 18 Uhr, zum Start in die neue Saison, in Düsseldorf Premiere. Patrick Francis Chestnut hat die musikalische Leitung. Die Spieldauer der Oper beträgt zwei Stunden, es gibt eine Pause. Bereits um 16 Uhr können die jungen Zuschauer mit Schauspieler Cedrick Sprick den Kröten-Rap lernen oder sich schminken lassen.

Jazz Schmiede „Duophonic“ – das sind der deutsch-kanadische Echo-Jazz-Preisträger Peter Fessler (Gitarre/Gesang) und der Chilene Alfonso Garrido (Heavy Tones, Percussion und Sounds). Was diese Musiker auf der Bühne zaubern, lieben ihre Fans. Zusammen intonieren sie Jazztunes aus Latin, Blues und Swing. Neben All Time Standards wie „Take Five“ und „In A Sentimental Mood“ finden sich auch moderne Jazzsongs von Mike Sterne und John Scofield sowie eigene Kompositionen im Repertoire. Am Freitag 20.30 Uhr, treten sie in der Jazz-Schmiede auf. Karten kosten 15 Euro an der Abendkasse. Jugendliche haben freien Eintritt.

Info Die Adressen der Veranstaltungsorte Oper Heinrich-Heine-Allee 16 a

Jazz-Schmiede Himmelgeister Straße 107g

Capitol-Theater Erkrather Straße 30

Maxhaus Schulstraße 11

Marionettentheater Die bekannten lummerländischen Lokomotivführer begegnen Scheinriesen und Halbdrachen, und sie durchfahren mit ihrer guten, alten Lokomotive Emma „Das Tal der Dämmerung“, die Wüste „Das Ende der Welt“ und sogar den „Mund des Todes“. Die spannende Abenteuerfahrt von Jim und Lukas nach dem berühmten Kinderbuchklassiker von Michael Ende ist eine unglaubliche Geschichte über Freundschaft und Mut, mit vielen fantastischen Gestalten und voller Überraschungen. Das Stück „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ ist geeignet für Erwachsene und für Kinder ab acht Jahren. Aufführungen sind im Marionettentheater Düsseldorf am Freitag, 20 Uhr, sowie am Samstag, 15 und 20 Uhr

Capitol-Theater Die „BeerBitches“ Carolin Kebekus, Nadine Weyer und Irina Ehlenbeck gründeten sich 2014 – wie sollte es anders sein – beim Kölsch. Gemeinsam beschlossen sie, aus internationalen Hits kölsche Gassenhauer zu machen: Und so besingen die Beer-Bitches den „Köbes als Mann“ anstatt den „Highway to hell“, aus Miley Cirus’ „Wrecking Ball“ wird das „Röggelche mit Mett“ und aus Adeles „Hello“ wird das Klagelied über den Mann, der im Karneval „Helau“ ruft. 2018 erschien ihr erstes Album mit selbst komponierten Songs und nun kommen sie auf ihrer Tour durch NRW auch nach Düsseldorf – und zwar am Sonntag, 19 Uhr, ins Capitol-Theater.