Kultur : Kultur für Kurzentschlossene

Mit b.40 wird die beliebte Tanzreihe in der Oper am Rhein fortgesetzt. Foto: Gert Weigelt

Düsseldorf Ballett in der Oper, Performance in den Kammerspielen, deutscher Soul im Savoy-Theater – Tipps für Veranstaltungen in dieser Woche.

Oper Mit Mark Morris, Trisha Brown, Merce Cunningham und Paul Taylor vereint das Ballett am Rhein in b.40 vier Meister des American Modern und Postmodern Dance in einem Programm. Sie stehen exemplarisch für eine Revolution der Tanzsprache, die sich von der Unterordnung in die strengen Festlegungen des klassischen Balletts löste und den körperlichen Ausdruck an vorderste Stelle setzte. Auch ihre Offenheit gegenüber anderen Kulturkreisen und der Popkultur war stilbildend. Die nächsten Vorstellungen sind am Freitag um 19.30 Uhr und am Sonntag um 15 Uhr.

Puppentheater Seit Wochen freut Kasper sich auf seinen Urlaub. Endlich ist es soweit, und er genießt die Sonne und den Strand. Plötzlich findet er im Sand eine wunderschöne alte Lampe. Er säubert sie und beschließt, sie zu behalten. Unerwartet taucht der Räuber Klaumann auf – und das Abenteuer beginnt. Die lustige Geschichte für kleine Besucher von zweieinhalb bis zu zehn Jahren ist am Freitag, 10.30 und 16 Uhr, im Puppentheater an der Helmholtzstraße zu sehen.

Info Die Adressen der Veranstaltungsorte Oper am Rhein Heinrich-Heine-Allee 16a,

www.operamrhein.de Puppentheater Helmholtzstraße 38, www.puppentheater.de FFT – Forum Freies Theater Jahnstraße 3,

www.forum-freies-theater.de Savoy Theater Graf-Adolf-Straße 47, www.savoytheater.de Goethe Museum Jacobistraße 2 Robert-Schumann-Saal Ehrenhof 2, www.robert-schumann-saal.de Junges Schauspielhaus Münsterstraße 446

FFT – Forum Freies Theater Jeder kennt Geheimnisse, jeder hat welche. Warum versetzen Heimlichkeiten, Verstecktes und Verdrängtes uns so in Spannung? Die Düsseldorfer Choreografinnen Kathrin Spaniol und Morgan Nardi gründen bei ihrer Performance „Das geheime Projekt“ mit den Zuschauern eine Geheimgesellschaft auf Zeit und begeben sich auf Spurensuche über den Sinn des Geheimen – und sein Gegenteil, die Offenbarung und die Konsequenzen, die sie nach sich zieht. Vorstellungen sind am Donnerstag, Freitag und Samstag, jeweils um 20 Uhr, in den Kammerspielen – Forum Freies Theater.

Savoy-Theater Seine berufliche Karriere begann er als Lagerarbeiter, Lkw-Fahrer und Weihnachtsmann-Darsteller. Inzwischen tritt der Hamburger Sänger und Songwriter Stefan Gwildis seit vier Jahrzehnten auf und wird als Soulsänger gefeiert. Mit dem Konzert „Best of – Live mit Band und Streichern“ gibt der 61-Jährige am Samstag, 20 Uhr, ein Gastspiel im Savoy-Theater an der Graf-Adolf-Straße.

Goethe Museum Im Schloss Jägerhof startet Freitag, 19 Uhr, die neue Kammermusikreihe „Klassik im Goethe-Museum“. Unter dem Titel „Im Volkston – Schumann meets Tango“ spielt das Duo Roger Morelló Ros (Violoncello) und Alica Müller (Klavier) Kompositionen von Robert Schumann, Igor Strawinsky, Sergej Prokofjew und José Bragato. Der Eintritt zum Eröffnungskonzert ist frei.

Robert-Schumann-Saal Unter der Leitung der Professoren Georg Friedrich Schenck und Yumiko Maruyama werden im Robert-Schuman-Saal am Samstag und Sonntag die Tage der Klaviermusik veranstaltet. Der Besuch der Nonstop-Klavier-Stunden im Partika-Saal ist von 11 bis 23 Uhr jederzeit möglich.