Veranstaltungen in Düsseldorf Open Air-Veranstaltungen locken bei bestem Wetter

Food Festival Asiatische Kultur in Düsseldorf erleben: Dies kann man von Freitag bis Sonntag auf dem Asian Street Food Festival am Stadtstrand an der Oberkasseler Brücke. Neben asiatischer Küche sind auch Live Shows, sowie eine Karaoke Bar zu erleben. Am Freitag beginnt die Veranstaltung um 17 Uhr, am Samstag und Sonntag um 13 Uhr, der Eintritt ist frei.