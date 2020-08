Kostenpflichtiger Inhalt: Tipps fürs Wochenende in Düsseldorf : Vogelschau, Live-Musik und „Parklife“

Die Veranstaltungsreihe „Parklife“ zieht durch die Grünanlagen der Stadt. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf „Parklife“ in Bilk, Heimatsommer im Rheinpark, Live-Musik in Benrath, Vogelschau in Angermund oder auch Open-Air-Theater am Schauspielhaus - es ist eine Menge los am Wochenende in Düsseldorf. Was wann wo startet, lesen Sie hier.