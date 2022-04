Musikprojekt aus Düsseldorf : Ein Lied für den Klimaschutz

Valentin Rieff in seinem Mörsenbroicher Studio. Foto: Malte Eumann

Düsseldorf Der Musikproduzent Valentin Rieff unterstützt ein Naturschutzprojekt. Mit drei weiteren Musikern hat er ein Lied produziert, das am Freitag veröffentlicht wird. Die Einnahmen sollen an den Naturschutz gehen.

Klimawandel, Erderwärmung und Umweltschutz sind Themen, die jeden Menschen betreffen – auch Musiker, sagt Valentin Rieff. Der 24-jährige Musikproduzent mit dem Künstlernamen Rival wohnt in Mörsenbroich, wo er auch ein kleines Studio hat. Zudem studiert er an der Robert-Schumann-Musikhochschule.

Mit seinen Songs habe er auf Streamingdiensten wie Spotify pro Monat weltweit etwa 1,6 Millionen Hörer, sagt er. Dieses Potenzial möchte Rieff nutzen, um sein internationales Publikum auf das Problem des Klimawandels aufmerksam zu machen. Dafür hat er nun einen eigenen Song produziert. „Feel like Home“ heißt das englischsprachige Pop-Werk. „Der Text thematisiert die Klimakrise, er gibt aber auch Hoffnung, dass durch das Engagement von uns Menschen noch alles gut werden kann“, sagt Valentin Rieff, der für den Gesangspart die US-Amerikanerin Laura Brehm und den Briten Caravn gewinnen konnte. Die Geige in „Feel like Home“ spielt Lea Brückner. Die Essener Musikerin ist im Umwelt- und Klimaschutz aktiv und hat im vergangenen Jahr die Initiative „Music for our planet“ gegründet.

Text und Musik haben die vier Musiker zusammen erarbeitet, gesehen haben sie einander aber nicht. Alles ging digital vonstatten: Hatte Rieff einen Part fertig, verschickte er ihn via Internet an seine Mitstreiter, die wieder etwas hinzufügten oder veränderten. Zum Schluss hat Valentin Rieff alle Song-Komponenten an seinem Mischpult vereint.

„Wir nutzen unsere internationale Reichweite, um durch den Song und die Lyrics die Botschaft zu senden, dass wir dringend einen Wandel zur Nachhaltigkeit brauchen“, sagen sie. „Wir möchten auch andere Künstler animieren, ihre Reichweiten ebenfalls zu nutzen, um Klimaschutz und Umweltschutz allgegenwärtig zu machen.“

Veröffentlicht wird der Song am kommenden Freitag. Dieser Tag wird weltweit als „Earth Day“ („Tag der Erde“) begangen und soll die Wertschätzung für die natürliche Umwelt stärken, aber auch anregen, das Konsumverhalten zu überdenken. Zu hören ist der Song unter anderem auf Spotify und Youtube. Wegen Valentin Rieffs großer Fan-Gemeinde hoffen er und Lea Brückner auf mehrere Millionen Klicks. Je mehr Hörer, desto mehr Geld zahlen Streamingdienste an den Düsseldorfer Produzenten. „Nach unseren Erfahrungswerten können so gut 10.000 Euro pro Jahr zusammen kommen“, sagt Valentin Rieff. Auf iTunes wird „Feel like Home“ pro Download berechnet.