Unterbacher See in Düsseldorf: Nordstrand weiter geschlossen wegen Algen

Nordstrand am Unterbacher See in Düsseldorf bleibt zu

Düsseldorf Im Strandbad Nord gibt es einen ungewöhnlichen hohen Befall von Blaualgen. Sie können krank machen. Obwohl die Werte unterhalb der Grenze liegen, bleibt das Bad noch einige Tage für Besucher geschlossen.

Noch bis mindestens Mittwoch bleibt das Strandbad Nord am Unterbacher See für Besucher geschlossen. Grund ist weiterhin der starke Anteil an Blaualgen in dem Gewässer. „Die Werte im Wasser liegen zwar unterhalb der Grenzwerte der EU-Badegewässerrichtlinie und wir müssten nicht schließen. Aber mich stört schon, dass wir diese Algen noch sehen können, außerdem ist im Wasser in den vergangenen Tagen auch noch viel Seegras gewachsen, das wir erst noch mähen müssen“, sagt Peter von Rappard, Geschäftsführer des Zweckverbandes Erholungsgebiet Unterbacher See.