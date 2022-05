Stadtmitte : Ukrainischer Künstler stellt in der Johanneskirche aus

Die filigrane Kunstinstallation von Aljoscha ist in der Johanneskirche zu sehen. Foto: Johanneskirche

Stadtmitte Der Künstler Aljoscha hat an der Kunstakademie Düsseldorf studiert und lebt seit 30 Jahre in Düsseldorf. Seine filigrane Kunst zeigte er kurz vor Kriegsbeginn in seiner Heimat Ukraine. Am Sonntag eröffnet er seine Ausstellung.

(lod) Der in der Ukraine geborene und in Düsseldorf lebende Künstler Aljoscha zeigt seine neue Installation in der Johanneskirche am Martin-Luther-Platz. Das rosafarbene Objekt aus Acrylfarbe, Silikon und Acrylglas sieht aus wie ein filigraner Organismus.

Aljoscha hat es kurz vor Beginn des Krieges in der Ukraine bereits in Kiew gezeigt, um gegen die russische Bedrohung zu protestieren. Dann floh der Künstler zurück in nach Düsseldorf. Vor etwa 30 Jahren hatte er an der Kunstakademie sein Studium begonnen und arbeitet seitdem in Düsseldorf.