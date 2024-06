Trödelaktion in Düsseldorf Die Vogelsiedlung wird bald wieder zum Flohmarktgelände

Die Vorbereitungen für den 6. Yardsale in der Unterrather Vogelsiedlung sind im vollen Gange. Bislang haben sich schon rund 110 Nachbarn angemeldet, die am Samstag, 22. Juni, zwischen 10 und 16 Uhr in ihren Vorgärten wieder Nützliches, Selbstgemachtes, Skurriles, Garten- und Haushaltsgegenstände, Kindersachen, Bücher und vieles mehr anbieten werden. Neben den üblichen Flohmarktwaren möchten viele Nachbarn aber auch Kuchen, Gegrilltes oder Erfrischungen anbieten. Das gibt es auch an der Jugendfreizeiteinrichtung Ammerweg, wo die Besucher zudem die Toiletten benutzen dürfen. Dort wird auch wieder ein Kinderflohmarkt organisiert.