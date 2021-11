Restaurant in Düsseldorf : Italienisches Essen wie auf Sardinien

Restaurant in Düsseldorf

Koch Salvatore Siciliano und Inhaber Claudio Polichiso tischen in der Trattoria Valentina italienische Gerichte auf. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Vorbilder der neuen Trattoria Valentina in Düsseldorf-Derendorf sind die kleinen Lokale auf Sardinien – und die gute Küche der Mutter des Inhabers.

Er ergriff die Gelegenheit, als an der Münsterstraße einige Geschäftsräume frei wurden. Das war im Februar, wegen des Corona-Lockdowns eigentlich eine schwierige Zeit für den Start einer neuen Gastronomie. „Aber ich dachte, ich mache das mal, auch wenn alles still steht. Ich habe einfach große Lust gehabt.“ Das Wagnis hat sich gelohnt. Im Oktober hat Claudio Polichiso seine „Trattoria Valentina“ eröffnet.

Für die Einrichtung nahm er sich die Trattorien auf Sardinien zum Vorbild. „Tische, Stühle und richtig gutes Essen mit frischen Zutaten und eine offene Küche – so muss italienisches Essen sein“, sagt er. Der Gastraum hat nun eine neue Theke, dazu Tische und Stühle aus dunkelbraunem Holz, die Wände sind anthrazitfarben gestrichen. Von der Decke her tauchen Strahler den Raum in ein dezentes Licht.