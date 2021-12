Der Paradiesstrand ist wohl der bekannteste Ort, wenn es darum geht, die Füße in den Rhein zu tauchen. Direkt am Hafen - mit Blick auf Rheinturm, Rheinkniebrücke und Altstadt - gibt es einen kleinen Sandstrand, der vor allem bei gutem Wetter Erholungssuchende aus der gesamten Innenstadt anlockt. An den Wochenende kann es hier im Sommer sehr voll werden, und teils muss das Ordnungsamt einschreiten, weil die Badegäste Lärm machen und Müll hinterlassen. Aber wer außerhalb der Stoßzeiten an der Paradiesstrand kommt, findet ein ruhiges Plätzchen vor, an dem man sich ausruhen und erfrischen kann. Da es auch an dieser Stelle immer wieder zu Badeunfällen kommt, ist besonders wichtig, den Rhein nur mit den Füßen zu betreten. Auch wenn das Wasser ruhig erscheint, kann die Strömung schon im knietiefen Wasser zur Gefahr werden.