Wochenendtipps für Düsseldorf Die Herbstkirmes endet, Aktionstag am Flughafen, Tanz und Führungen

Düsseldorf · Am Wochenende können Düsseldorfer letztmalig in diesem Jahr die Herbstkirmes am Tonhallenufer besuchen. Auch die Stadtstrandsaison neigt sich dem Ende entgegen. Unsere Tipps für Samstag und Sonntag.

27.10.2023, 14:58 Uhr

Zum Auftakt der Herbstkirmes in der vergangenen Woche war das Wetter regnerisch. An diesem Samstag und Sonntag können Besucher zum letzten Mal für dieses Jahr die Kirmes am Tonhallenufer besuchen. Foto: Anne Orthen (orth)

Von Isabelle Appenburg

Kirmes-Special am Strand