Tipps fürs Wochenende in Düsseldorf : Streetfood, Musik, Sport, Trödel und Spinnen

Am Wochende findet wieder einen Parklife-Aktion statt. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Nach einer Regenwoche soll sich die Sonne am Wochenende nun wieder häufiger blicken lassen. Endlich wieder raus und was erleben! Hier einige Tipps für Düsseldorf, die bei Einhaltung der Coronaregeln die Zeit verschönern.

Wochenmarkt Am Samstag öffnet der Ulmenmarkt erstmals für Besucher und Kunden. Von 15 bis 21 Uhr bieten etwa 80 Händler ihren Waren an. Gekauft werden können Delikatessen, Kunsthandwerk, Antikes, Trödel, Pflanzen, Gartendekoration und Secondhand-Bekleidung sowie in Düsseldorf von Hand gefertigter Schmuck. Zudem gibt es an Food-Trucks eine Vielfalt an Speisen.

Zu den Hygienemaßnahmen gehören Besucherzählung, Maskenpflicht, Abstandsgebot und Datenerfassung an den Cateringständen. Der Markt findet statt an der Ulmenstraße 275 auf dem Gelände vom Blumengroßmarkt.

Spinnenausstellung Die Welt der lebenden Riesenspinnen und Insekten kann zurzeit im Palastzelt auf dem Schützenplatz (Rather Broich 139) erlebt werden.

500 lebende Tiere von allen Kontinenten vermitteln nachhaltige Eindrücke vom Verhalten der Spinnen, Skorpione, Riesentausendfüßler sowie seltener Insekten wie Käfer, Gottesanbeterinnen und Gespenstheuschrecken.

Mit ausgewählten Arten können Besucher im Spinnen-Streichelzoo sogar auf Tuchfühlung gehen. Diese kuriose Schau ist von 11 bis 19 Uhr bei einem Eintritt ab acht Euro geöffnet.

Open-Air-Kino Im Biergarten Vier Linden ist unter freiem Himmel am Samstag die deutsche Erfolgskomödie „Das perfekte Geheimnis“ zu sehen. Beginn ist um 21.30 Uhr bei einem Eintritt ab 10 Euro. Vier Linden befindet sich am Akki im Südpark, Zufahrt am besten über die Siegburger Straße 25.

Das Duo „Fug und Janina“ tritt am Sonntag auf dem Rennbahn-Gelände auf und präsentiert ein Programm für Kinder. Foto: Kulturbüro

Open-Air-Rennbahn Wer mit anderen Sport treiben möchte, trifft sich am Sonntag um 9 Uhr auf dem Gelände der Rennbahn an der Rennbahnstraße. Um 14 Uhr startet das Kinderprogramm mit einem Auftritt des Zauberers Charlie Martin. Anschließend tritt das Duo „Fug und Janina“ auf. Karten gibt es auf www.westticket.de.

In den Parks Der Ostpark zwischen Sulzbachstraße und Wittelbachstraße ist am Sonntag der Ort für die nächste Parklife-Aktion. Ab 12 Uhr gibt es DJ-Musik, Aktionen für Kinder und Erwachsene sowie Food-Trucks. Getränke sollten dort gekauft werden, sodass die Veranstalter die Kosten decken können. Der Eintritt ist frei.

Sir Walter Bar und die Milchbar laden für Sonntag zum Picknick vor dem Musikpavillon im Hofgarten ein. Im Gepäck ist Musik von DJ Rafik und Crack-T und ein Rundum-Sorglos-Paket mit Picknickdecken und -körben, Essen, Weinen und Zauberkunst von Yuta Maruyama. Das Rund-um-Sorglos-Ticket pro Person kostet 20 Euro.

Unter dem Namen „Beats & BBQ“ gibt es am Samstag von 15 bis 22 Uhr ein Grillevent vor der Kulisse des Ehrenhofs mit Blick auf die Tonhalle und den Hofgarten ein. Geboten werden Sommersalate und Grillspezialitäten. Sounds aus Soul, Funk und Old-School-Hip-Hop erklingen im Hintergrund und sollen für den passenden Soundtrack und popkulturelles Flair sorgen.

Streetfood Thursday Am Stahlwerk an der Ronsdorfer Straße 134 öffnen Sonntag um 13 Uhr viele Food-Trucks und andere Stände mit Speisen. Der Eintritt ist frei.

Autokino Am Sonntag treten beim Local-Heroe-Festival einige Musiker wie The Buggs, Andi Toma und Leon Niederberger auf. Beginn ist um 15 Uhr, Karten kosten pro Auto 30 Euro. Das Autokino ist zu finden an der Straße Stockumer Höfe 200 (P1 Messe/Arena).

Landtag-Open-Air Bis zum Ende der Sommerpause am 7. August bietet der Landtag ein Informationsangebot für Bürger unter freiem Himmel an. An den Wochenenden liegen im Eingangsbereich des Landtags Infomaterialien aus. Bürger können Fotos am nachgebauten Rednerpult aus dem Plenarsaal machen.