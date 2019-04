Gastro-Tipps : Die Ostertage beim Brunch genießen

Im Hilton Hotel bereitet Koch Timm David Dombek für die Gäste viele Köstlicheiten zum Brunch zu. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Während die einen über die Ostertage wegfahren, genießen die anderen die Feiertage mit Familie oder Freunden. Dazu gehört auch ein gemeinsames Essen oder ein gemütlicher Brunch. Hier einige Tipps.

Von Birgit Wanninger, Holger Lodahl und Julia Brabeck

Restaurant Max im Hilton Sonntags gibt es im Hilton das Langschläferfrühstück, aber an Ostersonntag und Ostermontag wird so richtig aufgefahren. Eierspeisen wie Spiegelei oder Egg Benedict werden frisch zubereitet, es gibt ein ausgiebiges Buffet mit einer Auswahl an Antipasti, Shrimp-Cocktail und Carpaccio vom Rinderfilet – um nur einiges zu nennen – sowie das typische Frühstücksangebot. Außerdem gibt es an Hauptspeisen unter anderem im Heubett geräucherter Rinderrücken, Schollenröllchen in Bärlauchmarinade auf Blattspinat sowie ein großes österliches Dessertbuffet. Im Preis von 39 Euro sind ein Glas Sekt sowie die gängigen Getränke inbegriffen. Kinder von sechs bis zwölf Jahren zahlen den halben Preis.

Restaurant Artiste im Parkhotel Den wunderschönen Ausblick auf den Hofgarten und den Kö-Bogen können die Gäste des Parkhotels am Ostersonntag genießen, wenn es dort neben den klassischen Frühstücksleckereien unter anderem Rindercarpaccio, Matjestatar, oder Ziegenkäse-Mango-Lollipops gibt. An warmen Hautgerichten stehen rosa Lammhüfte, Loup de Mer und Steinpilzravioli auf dem Programm. Als süße Desserts gibt es Mascarpone-Schaum mit marinierten Erdbeeren, Tarte von Rhabarber und Tahiti-Vanille mit Baiser. Heißgetränke, Wasser und Sekt sind inbegriffen. Der Preis beträgt 69 Euro pro Person, Kinder von sechs bis zwölf Jahren zählen die Hälfte.

Info Adressen und Kontakt zu den Restaurants Restaurant Max im Hilton Georg-Glock-Straße 20, Brunch Sonntag und Montag ab 12 Uhr, Reservierung unter 43772741 Restaurant Artiste im Parkhotel Königsallee 1 a, Brunch am Sonntag ab 10.30 Uhr, Reservierung unter Telefon 138611 Adress Kitchen & Bar im Hotel Indigo Kaiserswerther Straße 20, Reservierungen unter Telefon 4999922 Brauhaus Fuchsjagd Gumbertstraße 18, Reservierungen unter Telefon 99 48 84 8 Landhaus Freemann Unterdorfstraße 60, Brunch Sonntag und Montag, Telefon 173040

Adress Kitchen & Bar im Hotel Indigo Reichhaltig und abwechslungsreich wird der Brunch am Ostersonntag in dem Hotel an der Kaiserswerther Straße. Viele Zutaten stammen von lokalen Anbietern oder vom Markt an der Pfalzstraße in Düsseldorf. Munden soll eine bunte Auswahl an lokal und im Haus gebackenen Broten, Backwaren und glutenfrei Gebackenem von Küchenchefin Anja Dolfus sowie Früchte, Joghurt, Bauernkäse und Aufschnitt. Zur Wahl stehen auch frisch gepresste Säfte, Kaffeespezialitäten und Tee. Von 12 bis 15 Uhr kann genossen werden – und zwar für 32 Euro pro Person, inklusive Heißgetränke sowie Säfte und Wasser, einem Glas Winzersekt oder einer spritzigen Fritz Limonade zur Begrüßung.

Brauhaus Fuchsjagd Wer das Essen etwas rustikaler mag, geht zum großen Osterbrunch im Brauhaus Fuchsjagd in Eller. An Ostersonntag und Ostermontag gibt es für Frühaufsteher, nämlich von 9.30 bis 13 Uhr, an der Gumbertstraße Deftiges, wie hausgemachtes Spanferkel und würzigen Aufschnitt sowie viele klassische Speisen für die ganze Familie. Zu den Getränken gehören unter anderem Kaffee und Orangensaft sowie frisches Obst, Croissants und für Freunde von Süßem auch hausgemachte Waffeln und vielem mehr. Kosten pro Person: 14,90 Euro.