Gastrotipps: Hier gibt es guten Gänsebraten in Düsseldorf

Düsseldorf Der gebratene Vogel hat im Rheinland wieder Hochkonjunktur. Außen schön knusprig, innen zart und saftig soll die perfekte Martinsgans sein. Wo man ihn in Düsseldorf genießen kann, lesen Sie hier.

Im Schlösser Quartier Bohèhme An der Ratinger Straße darf ein Gänsemenü nicht fehlen. Brust und Keule von der Gans mit Apfelrotkohl, Maronenjus und Kartoffelklößen gibt‘s im SQB für 24,50 Euro. Eine Tischreservierung ist unter Telefon 0211 15976150 oder per reservierung@quartierboheme.de ist erwünscht.

Café Süd Ein Martinsmenü können die Gäste ab den 9. November im Café Süd genießen. Brust oder Keule von der Gans mit Birnenblaukraut, Speck-Rosenkohl, Kartoffelklößen und Gänsesoße (für 23,90 Euro) oder Gänsebraten (eine Keule und eine halbe Brust) mit Birnenblaukraut, Speck-Rosenkohl, Kartoffelklößen und Gänsesoße (für 29,90 Euro). Der Genuss ist freitags bis sonntags nach Anmeldung möglich. Inhaber Lutz Winter bietet auch eine „Gans to go“ an. Er und sein Team bereiten den Braten vor, die Kunden holen ihn für Zuhause ab. Alle Infos zum Gänseservice unter der Telefonnummer 99616599.

Stappen Auch in dem beliebten Lokal in Oberkassel ist die Gänse-Saison ab sofort wieder eröffnet. Ein Stück Brust und ein Stück Keule mit hausgemachtem Rotkohl, Maronen und Backapfel gibt es für 36 Euro. Geliefert werden die Vögel vom „Gänsepeter“ aus dem Gilbachtal. Tisch-Reservierungen sind empfohlen und werden angenommen unter Telefon 93077600 oder per E-Mail an mail@stappen-oberkassel.de.