Tipps für die Herbstferien 2018 in Düsseldorf

Düsseldorf Jede Woche finden Sie hier Freizeit-Tipps zu einem Thema. Dieses Mal mit Ideen für die Herbstferien.

Die erste Woche der Herbstferien ist bald um, aber auch in der zweiten Hälfte muss es Kindern und Jugendlichen nicht langweilig werden – Vereine, Museen und Co. bieten viel an. Drei Vorschläge fürs Ferien-Programm – natürlich ohne den Anspruch auf Vollständigkeit.



Kürbisschnitzen Schön schaurig geht es am Samstag am Hofladen im Südpark der Werkstatt für angepasste Arbeit (WfaA) zu: Sie lädt von 11 bis 17 Uhr zur Halloween-Aktion samt Kürbisschnitzen ein. Harmlose Kürbisse werden zu gruseligen Fratzen (siehe Foto) geschnitzt. Beim Kinderschminken gibt’s das passende Aussehen dazu, Kinder, die es weniger gruselig mögen, können Insekten-Hotels selber basteln. Und die Erwachsenen können im Café Südpark Kürbis-Flammkuchen probieren oder im Hofladen herausfinden, was es mit dem Halloweenkäse auf sich hat. Adresse: In den Großen Banden 58.



Abenteuer erleben Klettern, selber einen Bumerang bauen und sich einmal wie Robin Hood fühlen können Kinder beim Ferienprogramm des Hochseilgarten Düsseldorf (Am Kleinforst 260). Jeden Tag ab 9.15 Uhr gibt es dort nächste Woche Programm für Kinder ab sieben Jahren. Sie können an einem Tag (ab 30 Euro) mitmachen oder die ganze Woche dabei sein. Mitbringen müssen die Teilnehmer sportliche Kleidung, festes Schuhwerk, Verpflegung und ausreichend Getränke. Mehr Informationen zum Programm gibt es unter www.hochseilgarten-duesseldorf.de.