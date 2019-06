Veranstaltungstipps : Livemusik und Filme im Südpark

Das Duo „Mrs. Greenbird“ macht es sich im Vier Linden gemütlich und gibt ein Open-Air-Konzert. Foto: Dennis Gall

Düsseldorf Der Biergarten Vier Linden rückt bald Stühle und Tische beiseite, um Musikern eine Bühne zu bieten und eine Leinwand aufzustellen.

Über die Siegburger Straße, dann am See vorbei, über den Weg einige Schritte weiter. Oder lieber von der Straße Auf’m Hennekamp an der Uhreninstallation vorbei mit dem Fahrrad einige Minuten radeln? Welchen Weg die Gäste zum Biergarten Vier Linden auch nehmen, eines ist sicher: Sie werden belohnt mit einem Abend mitten im grünen Südpark und ab Donnerstag, den 20. Juni, auch mit Livemusik und tollen Filmen „open-air“. Außerdem treten Comedians auf. Hier einige Tipps aus dem Programm für diesen Sommer.

Goldmucke Hinter diesem schönen Namen steht eine Reihe mit 13 Konzerten – mal mit Alternative Rock, mal mit Hip-Hop, Punk und auch mal mit geschmeidigem Pop. Termine: fast jeden Donnerstag und Freitag. Den Auftakt macht am Donnerstag, den 20. Juni, die Gruppe „The Intersphere“ aus Mannheim. „The Grand Delusion“ heißt das Album mit lässigen Rocksongs.

Info Adresse, Kartenpreise und Tipps für Getränke Wo Der Biergarten Vier Linden befindet sich im Düsseldorfer Südpark. Zufahrt über die Straße Auf’m Hennekamp oder Siegburger Straße 25, am Akki-Haus vorbei. Goldmucke Die Konzerte finden bei jedem Wetter statt. Tickets gibt es ab 10 Euro. Kino Nur bei Dauerregen und Unwetterwarnung wird pausiert. Eintritt: ab 9,50 Euro Essen und Trinken Mitgebrachte Speisen, Süßigkeiten und Popcorn sind erlaubt. Getränke aber müssen im Vier Linden gekauft werden. Info www.vierlinden-openair.de

Am Freitag, den 21. Juni, wollen die Musiker von „Chefboss“ zeigen, dass sie in der Musik jegliche Barrieren überschreiten. Die Kombo bestehend aus Alice Martin, Maike Mohr plus DJ und Tänzercrew macht alles selbst: die Beats genauso wie die Texte bis zu den Kostümen, Musikvideos und Bühnenshows. Mit ihrer Band tritt am Donnerstag, 27. Juni, die Sängerin Antje Schomaker auf. Sie verpackt ihre selbst geschriebenen Songs mit Indie-Pop-Klängen und transportiert auf diese Weise ganz nebenbei die Lyrics direkt in die Nervensysteme ihrer Zuhörer.

Der Juli startet mit einem Konzert von „Witten Untouchable“. Erst Ende Mai haben die Musiker ihre neue CD veröffentlicht. „Trinity“ heißt das Werk und es ist klar, dass die Gruppe voller Vorfreude ist, die Hip-Hop-Songs am 5. Juli auch in Düsseldorf vorstellen zu können. Weitere Acts sind unter anderem die Bands „Prada Meinhoff“ (Electro-Punk am 11. Juli), „Fortuna Ehrenfeld“ (Alternative/Indie am 12. Juli), „Lion Sphere“ (Alternative-Rock, am 8. August), „Mrs. Greenbird“ (Country-Folk und Pop, am 15. August) und „Handmade Moments“ (Soul, Folk und Hip-Hop, am 22. August). Die Konzertreihe Goldmucke endet am 3. September (ausnahmsweise an einem Dienstag) mit der Berliner Band „Baby Kreuzberg“ und einer Mischung aus Blues, Folk und Rock.

Open-Air-Kino Wenn die Sonne untergegangen ist, sorgt der Projektor für cineastische Stimmung im Vier Linden. Beginn ist am 22. Juni mit dem US-Film „Green Book“, es folgt am 28. Juni das Drama „Die Frau des Nobelpreisträgers“ mit Glenn Close. „Bohemian Rhapsody“ steht am 29. Juni auf dem Programm, gefolgt von der deutschen Erfolgskomödie „25 km“ am 6. Juli. Vormerken können sich Kinofans unter anderem noch das Oscar-prämierte Werk „The Favourite – Intrige und Irrsinn“ am 20. Juli, „Werk ohne Autor“ am 26. Juli und die Satire „Der Vorname“ am 27. Juli. Das Ende der Kino-Saison im Biergarten Vier Linden bestreiten die Erfolge „Weil du nur einmal lebst – Die Toten Hosen auf Tour“ am 6. September und Hape Kerkelings sehenswerte Kindheitsgeschichte „Der Junge muss an die frische Luft“ (7. September).