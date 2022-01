Kultur in Düsseldorf : Takelgarn sucht Platz für Open-Air-Bühne

Düsseldorf Das Kleinkunsttheater war im Sommer wegen der Corona-Pandemie in den Nordpark ausgewichen. Das ist in diesem Jahr nicht mehr möglich.

Seit Jahrzehnten ist das Theater Takelgarn eine Institution in Düsseldorf . Die Bühne an der Philipp-Reis-Straße ist ein typisches Kleinod für Freunde von Kabarett, Comedy und Kindertheater – jedenfalls bis die Corona-Pandemie kam. In den Lockdowns blieb das Bühnenlicht aus und auch wenn sich die Lage mal ein wenig entspannte, konnte Theaterchef Helge Neuber nicht auf die Schnelle ein Programm erstellen. Kreativ wurden er und sein Team dennoch: Sie kauften für viel Geld die Ausstattung für eine Open-Air-Bühne und bauten sie erst auf dem Gelände der Galopprennbahn, dann auf der Engländerwiese im Nordpark auf. So konnten die Künstler mehrmals ihre Programme zeigen.

Die Bühne im Theater Takelgarn an der Philipp-Reis-Straße wieder in Betrieb zu nehmen, kommt für Helge Neuber vorerst nicht infrage. „Wir haben etwa 70 Plätze und je nach Corona-Inzidenz können wir nur einen Teil besetzen. Aber für 30 oder 40 Zuschauer können wir nicht einen Künstler anreisen lassen“, so Neuber. Sein Theater hat vor der Pandemie zu großen Teilen von Künstlern aus ganz Deutschland profitiert, aber für weniger Besucher lohnen sich Anreise und Hotel nicht. „Das wäre auf Dauer ein Verlustgeschäft.“ Natürlich gebe es auch in Düsseldorf und Umgebung viele gute Entertainer, „aber mit ihnen allein füllen wir kaum ein komplettes Programm.“ Und auch, wenn der Zuschauerraum voll besetzt werden dürfte, er würde es kaum sein. „Unsere Gäste sind eher etwas älter und in Zeiten der Pandemie vorsichtig.“