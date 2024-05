Test im Rheinbad Düsseldorf Entweder drinnen oder draußen

Die Bädergesellschaft reagiert mit dem Ampelsystem im Rheinbad auch auf den Wunsch der Politik, im Sommer mehr Hallenbäder als in den Vorjahren offen zu lassen. So ergänzen sich jetzt in der Woche die Münstertherme (vormittags) und das Unterrather Bad (nachmittags). An den Wochenenden ist samstags die Münstertherme und sonntags in Unterrath auf.