Karneval in Düsseldorf : Eine Tanzgarde für Fitness und Gemeinschaft

Ulla Gerling (hinten) führt die Tanzgarde seit 1982. Tochter Franziska tanzt seit ihrer Kindheit mit ebenso wie Janina Schentek (im Kostüm) und die dreijährige Leonie. Foto: Holger Lodahl

Von Holger Lodahl

Geplant war es nicht, eine Tanzgarde für Düsseldorf zu gründen, sagt Uta Gerling. Es war Zufall, dass sie im Jahr 1982 mit einigen Kindern einen Tanz einstudierte und ihn bei einer Karnevalsveranstaltung aufführte. „Der damalige Oberbürgermeister Josef Kürten war sehr begeistert vom Tanz meiner Mädels“, erzählt die Trainerin. Kürten war auch Präsident der Karnevalsfreunde der katholischen Jugend (Kakaju) und fragte, ob die Gruppe für seinen Verein tanzen würde.

Mit Freude nahm Gerling das Angebot an. Ihre Mutter nähte fix neue Kostüme, und die Tanzgarde der Karnevalsfreunde der katholischen Jugend war gegründet. Von Anfang an wollten viele Mädchen in dem Verein mittanzen. Die hohe Nachfrage ist bis heute geblieben. „Unsere Gruppen sind voll, viele Namen stehen auf einer Warteliste“, berichtet Uta Gerling.

Der Erfolg ist so dauerhaft und groß, weil ohne Leistungsdruck und mit Spaß trainiert wird. „Wir klassifizieren kein Mädchen nach Talent, sondern integrieren es in die Gruppen.“ Etwa 100 Kinder und junge Erwachsene tanzen in drei Gruppen. In der Kinder- und Jugendgarde machen schon die ganz jungen Mädchen mit. So wie die dreijährige Leonie, die wie ihre Mittänzerinnen in Feen-Kostüm leichte Gymnastikübungen zu Musik macht und Grundlagen im Radschlag und den Spagat lernt. „Auf unseren Kakaju-Sitzungen dürfen sie dann immer als erster Programmpunkt glänzen“, sagt Uta Gerling.

In der Showtanz-Gruppe studieren die Jugendlichen fantasievolle Shows. Statt klassischen Gardetanz des Karnevals werden Themen wie Olympia, der Eurovision Song Contest und Hollywood tänzerisch dargestellt. Ulla Gerling freut sich immer, wenn die Zuschauer völlig verblüfft zuschauen. „Dann haben wir die volle Aufmerksamkeit und es werden Sehgewohnheiten verändert.“

Die dritte Gruppe bilden die Gardetänzerinnen, die mit ihrem Können und ihrem Funkenmariechen-Outfit schon bei vielen Karnevalsfeiern für Stimmung gesorgt haben. Für die 22-jährige Janina ist der Gardetanz das Größte. „Ich brenne dafür und ich liebe es, auf der Bühne die Zuschauer zu begeistern“, sagt sie. Das Besondere am Gardetanz sei, dass Kondition nötig sei ebenso wie Perfektion und Taktgefühl: „Eigenschaften, die mir auch privat und als Studentin weiterhelfen.“ Viele ihrer Freundinnen bewundern sie für ihre Auftritte, manche sind auch selbst in der Tanzgarde aktiv. Janina ist seit ihrem dritten Lebensjahr dabei. „Wer als Kind bei uns angefangen hat, bleibt meist viele Jahre“, sagt Uta Gerling, die selbst vor fast 35 Jahren ihre Tochter Franziska zum Training mitgenommen hat. „Ich habe als Kleinkind den großen Mädchen zugesehen und hatte also kaum eine Wahl, nicht auch Tänzerin zu werden“, sagt diese lachend. Vor einem Jahr ist sie selbst Mutter geworden, und es wird nicht lange dauern, dann wird auch die Tochter zum Training in der Sporthalle vom Bilker Bunker an der Aachener Straße mitgenommen.

Ziele des Trainings sind normalerweise die gut 70 Auftritte in der Karnevalssaison. „In diesem Jahr fallen die meisten Termine wegen der Corona-Pandemie leider aus“, sagt Uta Gerling. Die 61-Jährige und Tochter Franziska haben ihre Mädchen auch im Lockdown trainiert, als Treffen in der Sporthalle untersagt waren. „Via Internet haben wir die Übungen vorgemacht, die Mädchen führten ihre Tanzschritte zu Hause vor der Computerkamera aus“, erzählt Franziska. Das habe ganz gut funktioniert. Nun geht das Training in der Sporthalle endlich weiter, wenn auch ohne Auftrittstermine. „Wir wollen die Mädchen im Training halten, es geht uns ja auch um Fitness und Gemeinschaft“, sagt Uta Gerling. Einstudiert wird zurzeit eine Choreografie über Umweltverschmutzung, „diesen Tanz bewahren wir uns für die nächste Saison auf“.