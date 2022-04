Feiern in den Wonnemonat : Tanz in den Mai in Düsseldorf - die besten Partys

Im Schlösser Quartier an der Ratinger Straße tanzen wieder viele Düsseldorfer in den Mai. Foto: TONIGHT.de/Jessy Staiger

Düsseldorf Der 1. Mai fällt in diesem Jahr auf einen Sonntag, da wird am Samstagabend zuvor kräftig gefeiert, der Tanz in den Mai steht an. Hier eine Auswahl der besten Partys, um in Düsseldorf in den Wonnemonat zu tanzen.

Kurhaus Ab 17 Uhr legt Theo Fitsos in gewohnter Partylaune im Kurhaus am Weiher im Volksgarten los und bringt mit Rock, Pop, Funk & Soul aber auch aktuellen Hits die Mauern zum Beben. Die Location ist über die S-Bahnstation Düsseldorf Volksgarten zu erreichen. Bis Sonnenaufgang soll gefeiert werden. Der Grill wird gut bestückt und das Bier eiskalt serviert. Der Eintritt ist frei.

Rudas Studios In den Rudas Studios sind die „Sweet Monkeys“ los: Die beliebte Partyreihe lädt zum Tanz in den Mai. An den Decks geben Teddy-O, Vogue und Savage geben an den Decks Vollgas und sorgen für ausgelassenes Treiben auf dem Dancefloor. Die Party steigt ab 22.30 Uhr.

Grand Pu Bar In der Grand Pu Bar in Bilk werden gleich zwei Feierlichkeiten miteinander verbunden: der eigene Geburtstag unn der Tanz in den Mai. Ab 18 Uhr gibt es Soulfood von der Brots Manufaktur. Resident-DJ Taimless serviert Old School Sound und Future Tunes.

Schlösser Quartier & Henkel-Saal Mit dem passenden Motto „Alles neu macht der Mai“ wird im Schlösser Quartier & Henkel-Saal auf der Ratinger Straße ab 21 Uhr in den Wonnemonat reingefeiert. Aufgelegt wird ein musikalischer Mix aus den 70er Jahren bis heute, dazu gibt es Maibowle und andere Kaltgetränke.

Schickimicki Mit Hip-Hop, Rock, Trash, Pop, Alternative und Elektro wird in dem Altstadt-Club ab 22 Uhr in den 1. Mai reingefeiert. Der Eintritt ist frei.

Les Halles Ab 20 Uhr gibt es einen lockeren Sundowner auf der Terrasse vom Les Halles auf dem Areal Böhler. Um 22 Uhr geht’s dann auf die Tanzfläche. Die Party ist auf 200 Leute limitiert, der Vorverkauf läuft bereits. Tickets gibt es für zehn Euro im Restaurant.

Stahlwerk Welche Mukke die DJs Codo, Jan, Theo, Rene und PA Stefan bei der „I love 80’s / I love 90’s Party“ im Stahlwerk auflegen, kann sich wohl jeder denken. Los geht‘s ab 20 Uhr, Tickets kosten 18,20 Euro.

Silq Elektronische Töne mit Techno und House erklingen ab 20 Uhr im Silq inmitten der Altstadt. Das Line-up besteht aus DJane Angela Kutscher und dem Mettmanner DJ Gianni di Muro. Tickets nur an der Abendkasse.

Zakk Wenn die Deko nach Frühling duftet und in der Zakk-Halle der Maikranz hängt, dann ist es wieder so weit: Die große Mai-Party läuft auf zwei Floors. DJ Alex und DJ Major Tom spielen ab 21 Uhr den frischen Soundtrack zum Start des Frühlings. Ab 22 Uhr gibt es dann bei der Rockparty im Club mit DJ Ingwart was auf die Ohren. Tickets für zwölf Euro an der Abendkasse (inklusive Begrüßungsdrink).

Naseband’s In der Altstadtkneipe wird schon ab 14 Uhr in den Mai gefeiert. DJs sorgen für die passende Musik. Der Eintritt ist frei.

Ufer 8 Am Rathausufer lädt die Partyreihe „Peaches“ zum Tanz in den Mai direkt am Rhein. Los geht‘s um 22 Uhr.

(csr)