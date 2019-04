Tanz in den Mai : Mit Schwof in den Wonnemonat

Mit Schwof in den Wonnemonat

Tanz in den Mai

Im Schlösser Quartier an der Ratinger Straße tanzen wieder viele Düsseldorfer in den Mai. Foto: TONIGHT.de/Jessy Staiger

Düsseldorf Flieder, Sonne, Erdbeerkuchen: Der Wonnemonat wird gefeiert. Hier eine Auswahl der besten Partys, um in den Mai zu tanzen.

Schauspielhaus „Heart of Gold“ sagt Goodbye – der Liederabend des Ensembles über die Liebe und das Geld wird zum letzten Mal auf der Großen Bühne im Central aufgeführt. Im Anschluss ab 22 Uhr steigen die Abschiedsparty und der Tanz in den Mai auf der Brücke mit Las Bombas live und dem DJ- Duo Plattenunterhalter.

Quartier Bohème Das Spektakel mit den DiamondsAreAGirlsBestFriend findet im Schlösser Quartier Bohème statt. Die Musik kommt von Mister Do (Pink Elephant) und Jul Davis (SQB). Rundherum läuft ein Programm mit einer LED Robot Laser Show, einem Hair- & Make-up-Stand und vielem mehr. Beginn ab 22 Uhr.

Kurhaus Ab 20 Uhr legt Theo Fitsos in gewohnter Partylaune los und bringt mit Rock, Pop, Funk & Soul aber auch aktuellen Hits die Mauern zum Beben. Vom Sonnenuntergang bis zum Sonnenaufgang geht die Party. Der Grill wird gut bestückt und das Bier wird eiskalt serviert.

Zakk Wenn die Deko nach Frühling duftet und in der Zakk-Halle der Maikranz hängt, dann ist es wieder soweit: Die große Mai-Party läuft auf zwei Floors. DJ Alex spielt den frischen Soundtrack zum Start des Frühlings wie Charts und Immergrünes aus Rock und Pop. Außerdem: Rockparty im Club mit DJ Ingwart. Am Einlass warten ein Begrüßungsshot, im lauschigen Biergarten kühle Drinks oder Essen. Und ab 22 Uhr öffnet dann der Club mit viel Rockmusik.

Rheinturm Über den Dächern von Düsseldorf wird die höchste Rooftop Party getreu dem Motto „The Sky Is The Limit“ gefeiert. Musikalisch sorgt Resident DJ Meine für einen Mix aus clubbigem House Sound, Classics und Hip-Hop.

Wer einmal Eintritt zahlt, kann zwei Partys in einer Nacht erleben. Ein kostenfreier Bus-Shuttle pendelt ab 23 Uhr vom Medienhafen in die Nachtresidenz zur Cookies & Cream-Party. DJ Tam-R und DJ Dessert werden im Kuppelsaal auflegen. Außerdem werden die DJs Big M & Phatzo im Club mit ausgewählter Urban Music allen Hip-Hop-Fans einheizen.

Fuchs Auch im Fuchs im Hofmann’s in Bilk darf geschwoft werden. Die musikalische Bandbreite umfasst Schlager, Oldies der 1970er- und 80er, Disco, Pop und Rock. So ist für jeden Tanzstil etwas dabei, die Schuhsohlen können heiß werden. Durch den Abend führt Travestie-Lady Lizzy Heart, Inhaberin eines Weltabzeichens in Standard und Latein. Mit Charme und spitzer Zunge präsentiert sie Stimmungskanonen und wird ein paar Songs performen. Beginn: 19.30 Uhr.