Tag der Architektur in Düsseldorf 2019 : Baumeister zeigen ihre neuen Objekte

Der Umbau vom Kaufhof zum Crown war aufwendig. Am Wochenende gibt es Blicke hinter die Kulissen. Foto: RKW Architektur+ Rhode Kellermann Wawrowsky GmbH

Düsseldorf Neue Gebäude in der Landeshauptstadt können am Wochenende besichtigt werden, zum Beispiel die alte Senffabrik an der Jahnstraße und das Lindner Congress Hotel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Lodahl

Architekten und Stadtplaner stellen Samstag und Sonntag zum Tag der Architektur der Öffentlichkeit ihre Bauten vor und laden zu Gesprächen ein. „Räume umgeben uns überall, prägen unsere Wahrnehmung und unser Befinden.

Die Qualität von Räumen ist bedeutsam für den einzelnen Menschen und für Gesellschaftsgruppen, die sich in ihnen bewegen, leben und arbeiten“, sagt Ernst Uhing, der Präsident der Architektenkammer NRW. „Räume prägen!“ lautet deshalb das Motto. Dies sind die Objekte, die am Tag der Architektur in Düsseldorf auf dem Programm stehen:

Info Fakten zum Tag der Architektur 2019 Termine Der Tag der Architektur findet am Samstag und Sonntag, 29.und 30. Juni, statt. Zeiten Die jeweiligen Gebäude sind zu unterschiedlichen Zeiten für Besucher geöffnet, was den Interessenten erlaubt, mehrere Adressen aufzusuchen. Über Düsseldorfs Grenzen hinaus In NRW können 170 Architekturprojekte in 88 Städten und Gemeinden Nordrhein-Westfalens besichtigt werden. In den vergangenen Jahren nahmen gut 35.000 Personen die Chance wahr und besuchten die Häuser. Mehr Informationen gibt es im Internet unter www.tag-der-architektur.de

Alte Senffabrik Das Gebäude an der Jahnstraße 16a wurde zu einem spannenden Loft mit Fotostudio umgebaut. Die alten reizvollen Elemente wurden befreit und in Szene gesetzt. In Kombination mit einer zurückhaltenden Materialauswahl wurde ein kostenbewusstes Gebäude mit Mut zum sichtbaren Detail geschaffen. Termin: Sonntag, 12 bis 16 Uhr

Foto: Ingenhoven 15 Bilder Mipim 2019 - Bauvorhaben und Projekte für Düsseldorf.

Crown Beim Umbau des ehemaligen Kaufhofs Berliner Allee war den Architekten wichtig, eine Antwort auf die nicht mehr zeitgemäßen Warenhäuser zu finden. Das Crown mit dem Ededa-Supermarkt ist nun ein Projekt von städtebaulicher Bedeutung für ganz Düsseldorf. Samstag, 10 bis 13 Uhr

KGS Fleher Straße 2013 Die Schule wurde barrierefrei erweitert. Ein Bauteil wurde auf der Ebene des Schulhofes platziert, so dass der Geländeversprung für ein überhöhtes Geschoss mit Mensa genutzt werden kann. Interessant sind auch Sporthalle, Hof und der Pausenraum. Samstag, 11 bis 13 Uhr

GfA Elektromaten Das neu errichtete Bürogebäude erhielt einen repräsentativen Eingangsbereich mit Sitzmöglichkeiten sowie eine Bepflanzung aus Baumreihen und Graslandschaften. Innovativ ist der loungeartig gestaltete Arbeitsplatz im Freien auf der begrünten Dachterrasse. Samstag, 13 bis 15 Uhr

Foto: Christoph Schroeter 58 Bilder Ingenhoven-Tal in Düsseldorf - der Kö-Bogen II wächst.

Lindner Congress Hotel Das Denkquartier besteht aus sieben Veranstaltungsräumen in Industrie-Stil mit Eichenholzportale als Eingangstüren. Hohe Glaswände sorgen für ein Farb- und Lichtspiel. Die Betondecken mit der sichtbaren Technik lassen die Räume großzügig erscheinen. Termine: Samstag und Sonntag, jeweils 10 bis 14 Uhr

Wohnen mit Kindern Hallesche Straße 12/14/16 Ziel der aus 30 Familien bestehenden Baugruppe ist es, in einer familienfreundlichen und selbstbestimmten Nachbarschaft zu wohnen. Das Haus bietet Raum für die Gemeinschaft und für die Individualität der Bewohner. Im Eckgebäude befinden sich die Gemeinschaftsräume und Haupteingangsbereich. Die Wohn-Gebäudeflügel schließen beidseitig an das Eckgebäude an. Termin: Samstag, 14 bis 17.30 Uhr

Wohnhaus Alt Niederkassel 44 A Der Ansatz für den Umbau einer Scheune aus dem Jahr 1900 war, für die Hausbesitzer schöne, offene und private Räume zu gestalten. Termin: Sonntag, 11 bis 13 Uhr