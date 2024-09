„Superheroes“-Ausstellung im NRW-Forum Ein eigener Raum für den Düsseldorfer Marvel-Zeichner

Menschen auf der ganzen Welt sind fasziniert von Superhelden, ihren Kräften, den alternativen Universen, den Charakteren und ihren Geschichten. Mehr als 80 Jahre ist es her, dass Superhelden wie Batman und Superman erstmals in Comics auftauchten. Bei Nic Klein ging die Faszination dafür schon früh los – und hat bis heute angehalten. Der gebürtige Düsseldorfer wurde Comic-Zeichner, seine Arbeit wird ab dieser Woche in seiner Geburtsstadt in der Ausstellung „Superheroes“ im NRW-Forum ausgestellt.